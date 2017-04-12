﻿ Премия за качество: в Беларуси наградили лучшие предприятия. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премия за качество: в Беларуси наградили лучшие предприятия

13.04.2017 21:38 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси отметили лучшие предприятия страны. Премию правительства за выпуск качественных товаров получили 10 компаний. Среди них - производители фарфора, стекловолокна, стройматериалов, молочный комбинат, а также завод газовой аппаратуры, передает «МИР 24».

Победителей выбрал Госстандарт Беларуси из сотен предприятий. Их оценивали по десяткам параметров. Каждый кандидат должен был набрать максимальную тысячу баллов.

«Чтобы достичь этой тысячи баллов, надо многое сделать. И, как правило, большинство наших предприятий, и даже лауреаты конкурса, работают на планке 700-750 баллов. Это говорит о том, что у каждого предприятия есть аспекты, где ему надо совершенствоваться, где ему надо улучшаться», - отметил председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Виктор Назаренко.

Премии за качество белорусским предприятиям вручают 18 лет. За это время были отмечены более двухсот компаний.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премии за качество белорусским предприятиям вручают 18 лет. За это время были отмечены более двухсот компаний.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Волонтерская дискуссия: Минск готовится к Европейским играм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика