В Беларуси отметили лучшие предприятия страны. Премию правительства за выпуск качественных товаров получили 10 компаний. Среди них - производители фарфора, стекловолокна, стройматериалов, молочный комбинат, а также завод газовой аппаратуры, передает «МИР 24».

Победителей выбрал Госстандарт Беларуси из сотен предприятий. Их оценивали по десяткам параметров. Каждый кандидат должен был набрать максимальную тысячу баллов.

«Чтобы достичь этой тысячи баллов, надо многое сделать. И, как правило, большинство наших предприятий, и даже лауреаты конкурса, работают на планке 700-750 баллов. Это говорит о том, что у каждого предприятия есть аспекты, где ему надо совершенствоваться, где ему надо улучшаться», - отметил председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Виктор Назаренко.