﻿ Волонтерская дискуссия: Минск готовится к Европейским играм. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Волонтерская дискуссия: Минск готовится к Европейским играм

13.04.2017 21:07 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь начала подготовку волонтерской команды для работы на вторых Европейских играх. Их примет Минск уже в 2019 году, передает «МИР 24».

Сегодня в Национальном олимпийском комитете спортсмены, эксперты и чиновники обсудили с опытными волонтерами, какими должны быть люди, от которых во многом зависит атмосфера и настроение соревнований. Минск намерен привлечь в волонтерскую команду не только свою молодежь, но и добровольцев из-за рубежа. Всего в организации Евроигр-2019 могут принять участие несколько тысяч волонтеров.

«Это накладывает на нас определенный отпечаток. Волонтер должен обладать коммуникабельностью. Языковой барьер, который не должен препятствовать диалогу, знание истории страны, знания традиций и просто знания города», - сказал министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко.

На встрече отметили, что волонтерское движение в Беларуси становится опытнее с каждым годом. За последние пять лет количество международных спортивных состязаний в стране увеличилось в три раза.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В организации Евроигр-2019 могут принять участие несколько тысяч волонтеров.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Брестский облисполком предлагает распространить безвизовый режим на переходы "Домачево" и "Песчатка"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика