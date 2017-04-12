Беларусь начала подготовку волонтерской команды для работы на вторых Европейских играх. Их примет Минск уже в 2019 году, передает «МИР 24».

Сегодня в Национальном олимпийском комитете спортсмены, эксперты и чиновники обсудили с опытными волонтерами, какими должны быть люди, от которых во многом зависит атмосфера и настроение соревнований. Минск намерен привлечь в волонтерскую команду не только свою молодежь, но и добровольцев из-за рубежа. Всего в организации Евроигр-2019 могут принять участие несколько тысяч волонтеров.

«Это накладывает на нас определенный отпечаток. Волонтер должен обладать коммуникабельностью. Языковой барьер, который не должен препятствовать диалогу, знание истории страны, знания традиций и просто знания города», - сказал министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко.

На встрече отметили, что волонтерское движение в Беларуси становится опытнее с каждым годом. За последние пять лет количество международных спортивных состязаний в стране увеличилось в три раза.