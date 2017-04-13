Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в Совет Министров, областные и Минский городской исполнительные комитеты письмо об активизации деятельности по профилактике коррупции. В частности, предложено принять комплекс скоординированных мер, направленных на организацию и осуществление эффективного контроля за соответствием требованиям законодательства деятельности органов госуправления, исполкомов, подчиненных организаций; разработать действенную систему мер по предотвращению нарушений законодательства о борьбе с коррупцией и причинения вреда.

Необходимо исключить факты формализма в работе комиссий по борьбе с коррупцией. Организовать их работу в строгом соответствии с требованиями законодательства. Согласно ст. 43 закона о борьбе с коррупцией, в течение 10 дней с момента выявления правонарушения информировать госорганы, осуществляющие борьбу с коррупцией, о фактах коррупции.

Исполнение предложений, изложенных в письме, взято Генпрокуратурой на контроль.

В Беларуси в 2016 году учтено 1.593 коррупционных преступления (в 2015 году — 1.603). Рост отмечен в Гродненской и Минской областях. Увеличилось количество учтенных фактов получения взяток (с 542 до 713), незаконного участия в предпринимательской деятельности (с 1 до 3), бездействия должностного лица (с 6 до 15). Сократилось число хищений путем злоупотребления служебными полномочиями (с 572 до 498), злоупотреблений властью или служебными полномочиями (с 188 до 175), превышений власти или служебных полномочий (с 132 до 56), дачи взяток (с 121 до 113), посредничеств во взяточничестве (с 10 до 4).

БЕЛТА