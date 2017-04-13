Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры!

23 февраля 2018 года воины белорусской армии отметят 100‑летний юбилей Вооруженных Сил.

Различные поколения защитников Отечества в течение века своими ратными подвигами и бескорыстным служением Родине сформировали героические традиции армии. Личный состав Вооруженных Сил Республики Беларусь является достойным преемником этих славных традиций.

Накануне этого знаменательного события мы берем на себя высокое обязательство образцовым ратным трудом поддерживать высокую боеспособность и постоянную готовность бригады к выполнению задач по предназначению для гарантированной защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности нашей Родины — Республики Беларусь.

В текущем учебном году мы обязуемся:

достичь отличных результатов в боевой подготовке, не допустить происшествий и преступлений, поддерживать высокий уровень организованности и правопорядка, дружбы и войскового товарищества в воинских коллективах;

содержать вверенные вооружение и технику в исправном состоянии, неуклонно повышать уровень боевого мастерства, обеспечивая максимально эффективную отдачу от каждого учебного часа, активно участвовать в патриотическом воспитании допризывной молодежи;

обеспечить авангардную роль офицерского состава в повышении боеспособности бригады и личную примерность младших командиров в выполнении требований общевоинских уставов в повседневной деятельности, воинской дисциплине и службе.

Мы обращаемся ко всем военнослужащим белорусской армии: высокими результатами в воинском труде подтвердить верность традициям старших поколений — быть достойными их ратного подвига, беззаветно служить Родине, надежно обеспечивая мир, стабильность и безопасность Беларуси.

Боевые друзья, призываем вас всемерно укреплять боевую готовность Вооруженных Сил, совершенствовать их боевую подготовку, не допускать происшествий и преступлений, содержать в исправном состоянии вверенные вооружение и технику, развернуть соревнование за звание лучшего специалиста, экипажа, расчета, отделения, подразделения, воинской части, посвященное 100‑летию Вооруженных Сил, что позволит нам достичь новых вершин боевого мастерства и показать свои лучшие качества как истинных патриотов и граждан своей страны.

Пусть наши общие успехи в боевой учебе и службе будут достойным вкладом в созидательные усилия белорусского народа, направленные на дальнейшее развитие и процветание Республики Беларусь!

Обращение принято на общем собрании военнослужащих 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады 12 апреля 2017 года.