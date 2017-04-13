…Разрывая ревом утреннюю тишину полигона Брестский, БТР‑80 с легкостью проносятся по бездорожью. Гвардейцы-десантники мчатся на поиск условного неприятеля… Именно с этого эпизода и начался очередной день совместного белорусско-российского тактического учения.





Условный противник и днем ранее не давал покоя гвардейцам отдельного десантно-штурмового батальона 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных Сил нашей страны и парашютно-десантной роты 137‑го гвардейского парашютно-десантного полка российской 106‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии. А теперь настало время решительного наступления союзного десанта!

Усиленный российским подразделением отдельный гвардейский десантно-штурмовой батальон 38 одшбр под командованием гвардии подполковника Андрея Власенкова получил задачу обнаружить «террористов» и уничтожить их. Кроме того, союзникам предстояло найти тайник незаконного вооруженного формирования и лишить его запаса материальных средств. Нет боеприпасов — нет сопротивления.





Но на деле найти НВФ на просторах полигона оказалось делом непростым. Большая площадь поиска, кругом лес, не самая лучшая погода — все это усложняло задачу гвардейцев. Так считал и командир отделения гвардии сержант Константин Щур.

— В таком лесном массиве очень сложно осуществлять поиск, поэтому затрудняется и передвижение. Здесь самое главное — не выдать себя, — поделился гвардеец. — На этом учении мы работаем совместно с коллегами из России, так что приходится действовать в связке. Очень интересно вместе выполнять учебно-боевые задачи! Чему-то российские десантники учатся у нас, а нам очень полезно посмотреть на их методы разведки и ведения контрдиверсионных действий.





…И вот десантники двух стран, спешившись, растянулись цепью, внимательно осматривая местность, при этом не забывая прикрывать друг друга. В такие моменты необходимо сохранять максимальную концентрацию, ведь любая мелочь может как принести успех, так и привести к провалу всей операции.

Спустя 20 минут поисков был найден схрон противника. А это первый, пусть и маленький, шаг к большой победе.

К слову, все эти дни «диверсанты» пытались проникнуть на командный пункт лагеря десантно-штурмового батальона…





Медленно продвигаясь по лесной чаще, еле заметные силуэты сливались с местностью. До границы лагеря десантников оставались считаные метры. Казалось, что еще буквально пару шагов — и беда неминуема. Однако неожиданно звучат выстрелы, и группу условного противника окружают «голубые береты». Они-то с самого начала заметили приближение неприятеля, но не подавали виду.

Так гвардейцы умело заманили «террористов» в засаду. И привели к командиру со связанными руками.

Среди тех, кто первым обнаружил противника, был и гвардии рядовой Денис Геврасёв. Молодой человек в строю соединения уже почти год:

— Служба в силах специальных операций очень интересная. За это время выходили на полигон уже десятки раз, выполняли задачи как днем, так и ночью. Конечно, самое интересное в моей службе — десантирование!..





Посадка разрешена!..

Лопасти двух вертолетов Ми‑8МТВ‑5 рассекают пасмурное небо. Внизу эти вертушки ждут гвардейцы-десантники. Через пару минут воины займут места в винтокрылых машинах, которые перебросят их в самую гущу учебного боя.

А пока десантники проговаривают последние нюансы, проверяют оружие и экипировку. За этими нехитрыми занятиями проходят последние мгновения перед погрузкой на борт.





Десантироваться предстоит посадочным способом. О его особенностях рассказал командир десантно-штурмового взвода гвардии старший лейтенант Евгений Шкраба:

— Важно прикрывать вертолет, ну и себя не давать в обиду. Работать нужно быстро, тут дорога́ каждая секунда.

Заняв свои места, «голубые береты» уносятся по воздуху навстречу разгорающемуся бою. Прибыв на место, они стремительно покидают вертолет, рассыпаясь цепью. Условный противник сразу же открывает огонь по гвардейцам.

— За мной, «елочкой»! — командует взводный.

Подразделение мгновенно выдвигается вперед, атакуя противника. Короткими перебежками (что совсем непросто делать по пескам «Сахары»…) десантники стремительно преодолевают несколько сот метров, поливая неприятеля свинцом.





Фейерверк для НВФ

В абсолютной темноте редкие блики от фонарей играют на дулах орудий. Вокруг — звонкая тишина. Даже ветер, завывавший целый день, стих.

— Орудие! — звучит команда, и от огня из гаубиц Д‑30 вздрагивает под ногами земля. Яркие вспышки рассекают тьму, к мишеням с гулким рокотом уносятся снаряды. Через несколько секунд вдали виднеются бутоны огненных разрывов.

Старший офицер на батарее гвардии лейтенант Василий Кудласевич дает корректировку — и звучит еще один залп…

В задачи артиллерии входит подсветка целей, после чего гвардейцы сами же поражают их. Сделать это очень сложно, учитывая тот факт, что цель видна всего несколько секунд.

— Мы не видим цель, так как находимся на закрытой огневой позиции. В это время моими глазами становится командир батареи. Он передает мне необходимые данные по целям: дальность, угол, координаты, по которым мы работаем, — поделился во время стрельбы гвардии лейтенант Кудласевич. — Ночью работать тяжелее, особая ответственность ложится на каждого в расчете. Но ничего, ребята обучены и справляются.

Стрельба ведется интенсивно. Артиллеристы-десантники отправляют вдаль очередные смертоносные «подарки» для НВФ. К коллегам присоединяется минометная батарея. Первые мины — осветительные. Высоко взлетев в небо, они расцвели огромными светлячками.

Гвардейцы-десантники вступают в бой с условным противником. НВФ тем временем наращивает боевую обстановку — «террористы» уже на рубеже перехода в атаку.

— Огонь! — командует комбат гвардии подполковник Андрей Власенков своим подчиненным.

Будто и не было тишины — сплошное грохотание. Пронзительно трещат пулеметы, автоматы рассекают темноту стремительным пучком искристых трассеров.

Тем временем РПГ‑7 и АГС‑17 уже наготове. Первый выстрел — точно в середину мишени. Есть цель!..

Руководитель учения командир 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковник Дмитрий Соболь, наблюдавший за действиями подчиненных, остался доволен результатами того дня.

— На учении была создана динамичная обстановка, которая постоянно менялась. Характер ведения современных боевых действий говорит о том, что от стандартов нужно уходить. Командирам всех уровней и их подчиненным приходилось работать буквально с колес, — пояснил Дмитрий Владимирович. — Военнослужащие двух стран выполняли достаточно серьезную задачу. С парнями из России приятно работать. У них есть опыт реальной борьбы с незаконными вооруженными формированиями. Эти бесценные знания мы и перенимаем, нам это очень интересно. С десантниками из Рязани мы впервые выполняем совместные задачи на брестской земле.