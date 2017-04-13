Расчет самоходной артиллерийской установки гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 2С3 под командованием гвардии младшего сержанта Тимура Переходько по праву считается одним из лучших в 841‑й гвардейской группе артиллерии. Во время очередного полевого выхода эти военнослужащие продемонстрировали прочные навыки при выполнении огневых задач.

…Мощные самоходные орудия бьют практически без умолку. Беглым огнем «Акации» накрывают цели, которые с огневой позиции не видно. Работают все дивизионы 841‑й гвардейской группы артиллерии.

И лишь когда в огневой работе наконец наступила пауза, удалось побеседовать с артиллеристами. На лицах покинувших самоходную установку ребят заметно волнение. Напряжение учебного боя еще дает о себе знать…