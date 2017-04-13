В Гродненском гарнизоне прошли плановые контрольные занятия по физической подготовке за первое полугодие 2017 года. Уровень подготовленности офицеров всех воинских частей, организаций и учреждений гарнизона проверила комиссия под руководством заместителя председателя — начальника 1‑го отдела Спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь полковника Евгения Гавроника.

— Окончательные итоги будут подведены позднее, но уже по предварительным данным видно, что все воинские части гарнизона успешно выполнили программу контрольных занятий по физической подготовке с офицерским составом Вооруженных Сил, — отметил Евгений Иванович. — В лучшую сторону можно отметить военный факультет в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы и войсковую часть 97040 Западного оперативного командования.





Все нормативы только на отличные оценки сдали офицеры управления Западного оперативного командования полковники Сергей Бартышев, Юрий Ширко, подполковники Александр Романов, Дмитрий Комлев, Александр Скирковский, капитан Ольга Чаплюк и другие. В 74‑м отдельном полку связи тон задавали майор Андрей Яскевич и капитан Дмитрий Едейко.

Высокие оценки, полученные в ходе контрольных занятий, красноречиво свидетельствуют о качественной организации физической подготовки и личной мотивированности офицеров. Нельзя не отметить результативную работу начальника физической подготовки и спорта отдела боевой подготовки штаба Западного оперативного командования подполковника Андрея Гаврильчика, гвардии майора Виталия Позняка (6‑я отдельная гвардейская механизированная бригада), капитана Олега Капачеля (74‑й отдельный полк связи), ряда других специалистов в погонах. Полковник Евгений Гавроник, обращаясь к офицерам гарнизона в ходе контрольных занятий, подчеркнул: отличники физической подготовки по итогам года будут поощрены денежными премиями.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора