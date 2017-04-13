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Хранители небесной тишины

13.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В минувшее воскресенье военнослужащие войск противовоздушной обороны отметили свой профессиональный праздник. Для военнослужащих в/ч 25886 этот день всегда особенный…

— Большая часть личного состава несет круглосуточное боевое дежурство, — рассказал командир радиотехнического батальона подполковник Павел Горбунов. — Оперативные дежурные командного пункта, операторы, планшетисты, другие члены боевого расчета и в праздничные дни либо контролируют воздушное пространство родной страны, либо готовятся к очередному дежурству. По-другому у нас не бывает.


Ефрейтор контрактной службы Алёна Пилецкая

 
 
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В минувшее воскресенье военнослужащие войск противовоздушной обороны отметили свой профессиональный...

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