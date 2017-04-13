В минувшее воскресенье военнослужащие войск противовоздушной обороны отметили свой профессиональный праздник. Для военнослужащих в/ч 25886 этот день всегда особенный…

— Большая часть личного состава несет круглосуточное боевое дежурство, — рассказал командир радиотехнического батальона подполковник Павел Горбунов. — Оперативные дежурные командного пункта, операторы, планшетисты, другие члены боевого расчета и в праздничные дни либо контролируют воздушное пространство родной страны, либо готовятся к очередному дежурству. По-другому у нас не бывает.