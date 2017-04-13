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Всегда в форме

13.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Старший помощник начальника штаба по кадрам и строевой части 77‑го отдельного мостового железнодорожного батальона 30‑й отдельной Красно­знаменной железнодорожной бригады старшина контрактной службы Татьяна Степанова служит в войсках около девяти лет.


Она вспоминает, как в детстве приходила на службу к отцу — старшему прапорщику Игорю Степанову, который сейчас в отставке… И уже тогда привыкла видеть вокруг себя людей в форме.

Татьяна Игоревна начала службу в 28 ождбр, которая дислоцировалась тогда в Жлобине. Затем продолжила ее в 77‑м отдельном мостовом железнодорожном батальоне. А когда этот батальон сменил место дислокации на Слуцк, Татьяна Игоревна смогла быстро освоиться на новом месте службы. Ее привлекло как раз то, что могло остановить других: должность-то ответственная, нужно знать множество нормативных правовых актов, необходимы дисциплинированность и усердие. А еще нужно знать законодательство, делопроизводство, уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь, соблюдать воинскую и штатную дисциплину… Уметь охарактеризовать человека, когда составляются служебные характеристики, готовятся документы о представлении военнослужащих к награде или об их назначении на вышестоящие должности, присвоении очередных воинских званий. Кроме того, знать специфику подразделения, в котором проходишь службу.

Татьяне Степановой очень нравится техника. С 18 лет она управляет автомобилем, способна и неисправности в нем устранить.

Татьяна Игоревна уверена: и в армии важно оставаться женственной. Независимо от того, носишь ты форму или нет, прическа, макияж, улыбка и хорошее настроение — обязательны!.. А еще нужно уметь находить подход к людям.

— Мне по складу характера служба очень близка. Важно уметь сочетать качества женщины и военнослужащей. Стараюсь совершенствовать профессиональные навыки, физическую подготовку… — уверяет старшина контрактной службы Степанова. И дополняет: — Мне не составляет труда поддерживать себя в хорошей физической форме. Иду на службу с радостью, ведь у нас коллектив единомышленников. Уверена: нужно стремиться к лучшему и не бояться постигать новое.

 

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото Сергея Малашко

 
 
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