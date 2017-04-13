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Иди сам, помоги другим…

13.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В Центральном Доме офицеров состоялся IX съезд Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане (ОО «БСВВА»), на котором подведены итоги деятельности общественного объединения, определены направления дальнейшей работы. Также делегаты съезда избрали руководство организации: возглавлять ОО «БСВВА» в течение ближайших пяти лет вновь доверено депутату Палаты представителей Национального собрания генерал-майору запаса Валерию Гайдукевичу.


В работе съезда приняли участие Генеральный прокурор Республики Беларусь воин-интернационалист Александр Конюк; помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Александр Гура; председатель Комитета по делам воинов‑интернационалистов при Совете глав правительств государств — участников СНГ Александр Ковалёв; председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич; председатель Украинского союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский.

Участники заседания минутой молчания почтили память погибших в теракте в Санкт-Петербурге 3 апреля.


Перед началом заседания

 
 
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В Центральном Доме офицеров состоялся IX съезд Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане (ОО...

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