Лидеры начали прибывать в Бишкек, где пройдут заседание Высшего Евразийского экономического совета и переговоры глав государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает «МИР 24». В столицу Кыргызстана уже прилетел президент России Владимир Путин.

Кыргызстан стоял у истоков ОДКБ. Президент республики Алмазбек Атамбаев рассказал о главных задачах организации и борьбе с угрозой мирового масштаба - наркотрафиком - в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР».