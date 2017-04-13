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Атамбаев - «МИРу»: Роль ОДКБ незаменима в борьбе с нынешними угрозами

14.04.2017 07:36 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Лидеры начали прибывать в Бишкек, где пройдут заседание Высшего Евразийского экономического совета и переговоры глав государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает «МИР 24». В столицу Кыргызстана уже прилетел президент России Владимир Путин.

Кыргызстан стоял у истоков ОДКБ. Президент республики Алмазбек Атамбаев рассказал о главных задачах организации и борьбе с угрозой мирового масштаба - наркотрафиком - в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР».

Мировой эксклюзив
 
 
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При этом президент Кыргызстана отметил, что нужно сотрудничать и с другими странами.

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