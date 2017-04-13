Лидеры начали прибывать в Бишкек, где пройдут заседание Высшего Евразийского экономического совета и переговоры глав государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает «МИР 24». В столицу Кыргызстана уже прилетел президент России Владимир Путин.

Встреча глав-государств ОДКБ пройдет под председательством белорусского лидера Александра Лукашенко. В эксклюзивном интервью телеканалу «МИР» он заявил, что организация играет важную роль в противодействии современным угрозам.

«Вместе мы увидели, допустим, опасность кибератак. Это самое опасное сегодня. Вместе мы начинаем вести информационное противоборство. Потому что нас атакуют постоянно. Да и у нас проблем хватает. Мы друг на друга порой наскакиваем в информационном поле. Это не что иное, как информационное противоборство, которое может привести к войне. То есть появились новые виды угрозы. Мы это видим и вместе начинаем реагировать против этих угроз. Это тоже благодаря ОДКБ», - подчеркнул Лукашенко.

В Бишкек прибыл и президент Армении Серж Саргсян. По его словам, ОДКБ должна постоянно развиваться, чтобы успешно противостоять угрозам современности.