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Лукашенко - «МИРу»: Информационная война - новый вид угрозы
14.04.2017 07:23 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Лидеры начали прибывать в Бишкек, где пройдут заседание Высшего Евразийского экономического совета и переговоры глав государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает «МИР 24». В столицу Кыргызстана уже прилетел президент России Владимир Путин.
Встреча глав-государств ОДКБ пройдет под председательством белорусского лидера Александра Лукашенко. В эксклюзивном интервью телеканалу «МИР» он заявил, что организация играет важную роль в противодействии современным угрозам.
В Бишкек прибыл и президент Армении Серж Саргсян. По его словам, ОДКБ должна постоянно развиваться, чтобы успешно противостоять угрозам современности.
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