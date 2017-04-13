﻿ В Речице бухгалтер похитил деньги предприятия и скрылся. Его могут объявить в международный розыск. 21.by
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В Речице бухгалтер похитил деньги предприятия и скрылся. Его могут объявить в международный розыск

14.04.2017 08:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Бухгалтер крупного торгового предприятия райцентра был уличен в том, что с расчетного счета работодателя в январе 2017 года перечислил на свой карт-счет 12,6 тыс. рублей, пишет «СБ. Беларусь Сегодня».

— Следствие возбудило в отношении него уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере, — сообщили в районном отделе СК.

Недобросовестный работник поспешил погасить недостачу, продав свой автомобиль и автомобиль супруги. Но с марта он не выходит на работу, не отвечает на звонки. О его местонахождении ничего не известно. Между тем, следователи продолжили проверки на предприятии, обнаружив новые факты присвоения немалых денежных сумм бухгалтером.

В том случае, если местонахождение беглеца не будет выявлено в Беларуси, его объявят в международный розыск. Денежное возмещение растраты является смягчающим фактором, но не прекращает расследования по уголовному делу. В свете новых обстоятельств хищения ответственность мужчины только возрастает.

 
 
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С марта он не выходит на работу, не отвечает на звонки. О его местонахождении ничего не известно.

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