Бухгалтер крупного торгового предприятия райцентра был уличен в том, что с расчетного счета работодателя в январе 2017 года перечислил на свой карт-счет 12,6 тыс. рублей, пишет « СБ. Беларусь Сегодня ».

— Следствие возбудило в отношении него уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере, — сообщили в районном отделе СК.

Недобросовестный работник поспешил погасить недостачу, продав свой автомобиль и автомобиль супруги. Но с марта он не выходит на работу, не отвечает на звонки. О его местонахождении ничего не известно. Между тем, следователи продолжили проверки на предприятии, обнаружив новые факты присвоения немалых денежных сумм бухгалтером.

В том случае, если местонахождение беглеца не будет выявлено в Беларуси, его объявят в международный розыск. Денежное возмещение растраты является смягчающим фактором, но не прекращает расследования по уголовному делу. В свете новых обстоятельств хищения ответственность мужчины только возрастает.