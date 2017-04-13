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На Пасху в Витебске ожидается снег. Погода в выходные

14.04.2017 08:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Пасхальные выходные, к сожалению, не принесут долгожданного тепла. В воскресенье ожидается даже снег, прогнозирует Республиканский гидрометеоцентр.


Фото с сайта newsbel.by

В субботу, 15 апреля, в Витебске ночью около нуля, днем +4…+6 °С. Облачно, возможен дождь.

В воскресенье ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветрено и облачно. Температура воздуха ночью до +2 °С, днем — до +3 °С.

Погода в Витебске и области

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Теги: Витебск
 
 
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Пасхальные выходные, к сожалению, не принесут долгожданного тепла.

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