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На Пасху в Витебске ожидается снег. Погода в выходные
14.04.2017 08:23 — Новости Общества | Tut.by
Пасхальные выходные, к сожалению, не принесут долгожданного тепла. В воскресенье ожидается даже снег,
В субботу, 15 апреля, в Витебске ночью около нуля, днем +4…+6 °С. Облачно, возможен дождь.
В воскресенье ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветрено и облачно. Температура воздуха ночью до +2 °С, днем — до +3 °С.
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Пасхальные выходные, к сожалению, не принесут долгожданного тепла.
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