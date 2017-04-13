Реконструкцию средневекового городища проведут в городском поселке Копысь в Оршанском районе, сообщила заведующая Центром археологии и древней истории Беларуси, научный руководитель проекта Ольга Левко.

Реконструкцию сделают на основе плана Копыси 1665 года. Определены зоны размещения башен, которые находились на городище.

Работы по восстановлению городища идут с февраля. Археологи сопровождают все земляные работы, они собрали большой материал. Исследования дали возможность определиться с местоположением въездной брамы. На городище установят элемент, который будет фиксировать зону господского дома.

Реставраторы также возведут три башни, одна из них будет показывать угол городской стены, окружавшей территорию Копыси. У ученых есть сведения, как выглядели деревянные башни в Витебске. «Но поскольку это единый регион, единый тип строительства на тот период времени, то правомерно как прообраз использовать эти материалы», — считает Ольга Левко.

Археологические материалы показывают высокий уровень развития Копыси в период средневековья и дают интересные данные для постройки музея и экспонирования найденных артефактов.