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В Оршанском районе реконструируют средневековое городище
14.04.2017 08:20 — Новости Общества | Tut.by
Реконструкцию средневекового городища проведут в городском поселке Копысь в Оршанском районе, сообщила заведующая Центром археологии и древней истории Беларуси, научный руководитель проекта Ольга Левко.
Реконструкцию сделают на основе плана Копыси 1665 года. Определены зоны размещения башен, которые находились на городище.
Работы по восстановлению городища идут с февраля. Археологи сопровождают все земляные работы, они собрали большой материал. Исследования дали возможность определиться с местоположением въездной брамы. На городище установят элемент, который будет фиксировать зону господского дома.
Реставраторы также возведут три башни, одна из них будет показывать угол городской стены, окружавшей территорию Копыси. У ученых есть сведения, как выглядели деревянные башни в Витебске. «Но поскольку это единый регион, единый тип строительства на тот период времени, то правомерно как прообраз использовать эти материалы», — считает Ольга Левко.
Археологические материалы показывают высокий уровень развития Копыси в период средневековья и дают интересные данные для постройки музея и экспонирования найденных артефактов.
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Работы по восстановлению городища идут с февраля. Археологи сопровождают все земляные работы, они собрали большой материал.
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