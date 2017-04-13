﻿ В Оршанском районе реконструируют средневековое городище. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Оршанском районе реконструируют средневековое городище

14.04.2017 08:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Реконструкцию средневекового городища проведут в городском поселке Копысь в Оршанском районе, сообщила заведующая Центром археологии и древней истории Беларуси, научный руководитель проекта Ольга Левко.

Реконструкцию сделают на основе плана Копыси 1665 года. Определены зоны размещения башен, которые находились на городище.

Работы по восстановлению городища идут с февраля. Археологи сопровождают все земляные работы, они собрали большой материал. Исследования дали возможность определиться с местоположением въездной брамы. На городище установят элемент, который будет фиксировать зону господского дома.

Реставраторы также возведут три башни, одна из них будет показывать угол городской стены, окружавшей территорию Копыси. У ученых есть сведения, как выглядели деревянные башни в Витебске. «Но поскольку это единый регион, единый тип строительства на тот период времени, то правомерно как прообраз использовать эти материалы», — считает Ольга Левко.

Археологические материалы показывают высокий уровень развития Копыси в период средневековья и дают интересные данные для постройки музея и экспонирования найденных артефактов.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работы по восстановлению городища идут с февраля. Археологи сопровождают все земляные работы, они собрали большой материал.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Речице бухгалтер похитил деньги предприятия и скрылся. Его могут объявить в международный розыск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика