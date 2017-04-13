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Возможен мокрый снег. Погода в Могилеве в выходные

14.04.2017 09:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода в Могилеве в предстоящие выходные будет пасмурной и дождливой. Прогнозируют даже мокрый снег, ночью — заморозки. По предварительным данным, следующая неделя также не принесет существенного потепления и солнца.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 14 апреля, будет пасмурно, около +7°С.

В субботу станет чуть холоднее: днем до +6°С, ночью +4°С. В течение суток местами возможен небольшой дождь.

В воскресенье, 16 апреля, температура опустится до +5°С. В первой половине суток ветер будет сильным, порывистым, прогнозируют дожди. Вечером и ночью возможен снег.

В понедельник температура воздуха продолжит падать: днем будет +3°С, утром и вечером столбик термометра будет стремиться к нулю. По-прежнему будет пасмурно, ветрено, днем возможен мокрый снег.

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Теги: Могилев
 
 
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