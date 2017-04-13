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Календарь: когда на Радуницу в Беларуси будут выходные
14.04.2017 09:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр — Sputnik. Календарь переносов рабочих и выходных дней на вторую половину апреля 2017 года в Беларуси можно посмотреть в
© Sputnik/ Сергей Лескеть
Совет министров Беларуси принял и утвердил график переноса рабочих дней в 2017 году еще в конце минувшего года, однако вновь стало актуальным напомнить белорусам о том, когда и почему в апреле будут рабочие дни, а когда — выходные.
На Радуницу белорусы будут отдыхать четыре дня: выходными объявлены 22, 23, 24 и 25 апреля — суббота, воскресенье, понедельник и вторник. Сама Радуница — день поминовения предков — традиционно отмечается во вторник.
Из-за переноса выходного дня на понедельник 24 апреля субботу 29 апреля будет рабочей.
Впрочем, организаторы имеют право сами определять переносы рабочих дней и выходных — в соответствии со своей спецификой.
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Суббота 29 апреля будет в Беларуси рабочей - из-за переноса выходного на 24 апреля.
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