МИНСК, 14 апр — Sputnik. Календарь переносов рабочих и выходных дней на вторую половину апреля 2017 года в Беларуси можно посмотреть в специальной инфографике Sputnik .



© Sputnik/ Сергей Лескеть Познакомились на кладбище в Радуницу и решили жить вместе

Совет министров Беларуси принял и утвердил график переноса рабочих дней в 2017 году еще в конце минувшего года, однако вновь стало актуальным напомнить белорусам о том, когда и почему в апреле будут рабочие дни, а когда — выходные.

На Радуницу белорусы будут отдыхать четыре дня: выходными объявлены 22, 23, 24 и 25 апреля — суббота, воскресенье, понедельник и вторник. Сама Радуница — день поминовения предков — традиционно отмечается во вторник.

Из-за переноса выходного дня на понедельник 24 апреля субботу 29 апреля будет рабочей.

Впрочем, организаторы имеют право сами определять переносы рабочих дней и выходных — в соответствии со своей спецификой.

Смотрите календарь Sputnik о рабочих и выходных днях в Беларуси в этом году >>