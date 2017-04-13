﻿ Календарь: когда на Радуницу в Беларуси будут выходные. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Календарь: когда на Радуницу в Беларуси будут выходные

14.04.2017 09:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Календарь переносов рабочих и выходных дней на вторую половину апреля 2017 года в Беларуси можно посмотреть в специальной инфографике Sputnik.

Календарь: когда на Радуницу в Беларуси будут выходные
© Sputnik/ Сергей Лескеть
Познакомились на кладбище в Радуницу и решили жить вместе

Совет министров Беларуси принял и утвердил график переноса рабочих дней в 2017 году еще в конце минувшего года, однако вновь стало актуальным напомнить белорусам о том, когда и почему в апреле будут рабочие дни, а когда — выходные.

На Радуницу белорусы будут отдыхать четыре дня: выходными объявлены 22, 23, 24 и 25 апреля — суббота, воскресенье, понедельник и вторник. Сама Радуница — день поминовения предков — традиционно отмечается во вторник.

Из-за переноса выходного дня на понедельник 24 апреля субботу 29 апреля будет рабочей.

Впрочем, организаторы имеют право сами определять переносы рабочих дней и выходных — в соответствии со своей спецификой.

Смотрите календарь Sputnik о рабочих и выходных днях в Беларуси в этом году >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суббота 29 апреля будет в Беларуси рабочей - из-за переноса выходного на 24 апреля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Возможен мокрый снег. Погода в Могилеве в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика