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Некоторым иностранцам в России и Беларуси не понадобится миграционная карта

14.04.2017 10:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь и Россия внесут изменения и дополнения в межправительственные соглашения об использовании единой миграционной карты.

Поправки упростят пребывание граждан третьих стран на территории Беларуси и России и поездки через Беларусь на территорию РФ.

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Беларусь и Россия подписали протокол, который вносит изменения и дополнения в межправительственные соглашения об использовании единой миграционной карты....

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