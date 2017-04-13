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Некоторым иностранцам в России и Беларуси не понадобится миграционная карта
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Беларусь и Россия внесут изменения и дополнения в межправительственные соглашения об использовании единой миграционной карты.
Поправки упростят пребывание граждан третьих стран на территории Беларуси и России и поездки через Беларусь на территорию РФ.
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