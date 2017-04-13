Лидеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сфотографировались перед началом саммита в Бишкеке, сообщает «МИР 24».

Встреча проходит в узком составе в резиденции «Ала-Арча». В ней участвуют президенты России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана Владимир Путин, Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Серж Саргсян и Алмазбек Атамбаев.

Пока заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в узком составе, затем к нему присоединятся делегации.

Основными темами станут углубление интеграции, устранение торговых барьеров. Также будут определены основные ориентиры макроэкономической политики стран-участниц союза на ближайшие годы.