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Лидеры ЕАЭС сфотографировались вместе

14.04.2017 09:20 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Лидеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сфотографировались перед началом саммита в Бишкеке, сообщает «МИР 24».

Встреча проходит в узком составе в резиденции «Ала-Арча». В ней участвуют президенты России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана Владимир Путин, Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Серж Саргсян и Алмазбек Атамбаев.

Пока заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в узком составе, затем к нему присоединятся делегации.

Основными темами станут углубление интеграции, устранение торговых барьеров. Также будут определены основные ориентиры макроэкономической политики стран-участниц союза на ближайшие годы.

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС
 
 
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В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета.

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