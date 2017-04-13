|
Лидеры ЕАЭС сфотографировались вместе
14.04.2017 09:20 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Лидеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сфотографировались перед началом саммита в Бишкеке, сообщает «МИР 24».
Встреча
Пока заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в узком составе, затем к нему присоединятся делегации.
Основными темами станут углубление интеграции, устранение торговых барьеров. Также будут определены основные ориентиры макроэкономической политики стран-участниц союза на ближайшие годы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии