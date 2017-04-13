Капитальный ремонт Коложской церкви в Гродно запланирован в 2017 году, сообщила на пресс-конференции начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Наталья Хвир, передает корреспондент БЕЛТА.



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В Министерстве культуры состоялось заседание совета фонда президента по поддержке культуры и искусства. На нем были рассмотрены заявки на финансирование творческих проектов 2017 года. Принято решение о проведении капитального ремонта Свято-Борисоглебской (Коложской) церкви в Гродно, реставрации отслоенной живописи XVIII—XIX веков Спасо-Преображенской церкви в Полоцке путем тонирования, временной консервации Княжеской башни историко-культурной ценности «Остатки замка XVI века в деревне Крево Сморгонского района».

Наталья Хвир отметила, что в 2016 году также был проведен ряд работ на объектах историко-культурного наследия Беларуси. Так, завершена вторая очередь реставрации Свято-Покровского женского монастыря в Толочине, первая очередь реставрационно-восстановительных работ костела Божьего Тела в Несвиже, работы в мемориальном комплексе «Прорыв» в Ушачском районе, в здании училища в Витебске, которое связано с именами Марка Шагала и Казимира Малевича, завершен этап реставрации часовни-усыпальницы князей Паскевичей в Гомеле. Продолжались работы по реставрации Любчанского замка, остатков усадьбы дворцово-паркового ансамбля в Смиловичах Червенского района, в дворцово-парковом комплексе в деревне Жиличи Кировского района и др.

В 2016 году велись работы по устройству инженерных сетей в Косовском замке, ремонтные работы в урочище Красный Двор Ивановского района, реставрация восточного корпуса дворца Сапег в Ружанах, была разработана проектная документация мемориального комплекса «Тростенец». В прошлом году состоялась реконструкция урочищ Благовщина и Шашковщина, которые входили в лагерь смерти Тростенец.

Наталья Хвир добавила, что на реализацию проекта по реставрации и подготовке к экспонированию масляных росписей XVIII—XIX веков Спасо-Преображенской церкви в Полоцке было выделено Br76 тыс. из фонда президента Беларуси по поддержке культуры и искусства, а сейчас продолжается реставрация фресковой живописи XII века.

Специалист также добавила, что в 2016 году было выдано 732 разрешения на проведение реставрационных работ, приспособление объектов наследия под новые функции. По завершенным работам на объектах наследия выдано 106 заключений о вводе в эксплуатацию.