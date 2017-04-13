Примите самые искренние и сердечные поздравления со светлым и радостным праздником Воскресения Христова!

Пасха Христова – яркое и радостное событие, которое укрепляет нас на жизненном пути, вызывает самые добрые чувства и надежды.

Провозглашая идеи человеколюбия и торжества правды, Пасха пробуждает стремление к состраданию, помощи тем, кто нуждается в заботе и утешении. Именно в эти праздничные дни мы, как никогда, ощущаем единение во имя любви, всеобщего мира и согласия, все более осознаем необходимость милосердия и помощи ближнему.

В радостные весенние Пасхальные дни желаем каждому крепкого здоровья, любви и счастья, хорошего настроения, неиссякаемых душевных сил, добра, взаимопонимания и благополучия.

Пусть Христово Воскресение возродит веру, сделает духовность, справедливость и желание творить добро неизменными ценностными ориентирами для каждого из нас.

Пусть свет этого великого праздника сияет в наших душах, помогает во всех начинаниях, придает силы и воодушевляет на ежедневный труд.

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов

Христос Воскресе!

В великой духовной радости сердечно приветствую всех вас с праздником Светлого Христова Воскресения!

Сегодня не просто очередной праздник, сегодня удивительный и святой день – Пасха Господня!

Это праздник торжества жизни, которая празднует победу над смертью, праздник примирения Бога и человека, праздник милости и человеколюбия, когда мы забываем об ожесточении в наших душах.

Пасха Христова дарит нам надежду, несет покой в сердца, укрепляет веру и питает душу, ибо Воскресение Христово является началом нашего всеобщего Воскресения. Вера в Воскресение вселяет в нас уверенность, что Господь всегда побеждает. Вера в Воскресение Христа дает нам надежду, что и в земной жизни добро побеждает зло.

И поэтому с сердечной радостью приветствую всех с этим великим праздником вечным и всегда новым приветствием: Христос Воскресе!

Пусть частичка той радости, которую сегодня испытывает весь христианский мир, останется с вами на весь год и поддерживает вас в трудный час! Воистину Воскресе Христос!

Благочинный церквей Брестского районного округа,

настоятель собора Воскресения Христова в г. Бресте

протоиерей Владимир Корнелюк

Уважаемые жители Прибужья!

От всей души поздравляю вас с праздником Воскресения Христова!

Этот славный праздник с каждым годом все шире входит в жизнь нашего общества и является свидетельством возрождения в стране многовековых традиций. Пусть благодатная сила Пасхи наполнит сердца людей любовью и светом, направит на новые жизненные свершения во имя Республики Беларусь и нашего родного края. Искренне желаю вам радостных праздничных дней, крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия, успеха во всех добрых начинаниях.

Владимир БАЗАНОВ,

депутат, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Уважаемые жители Прибужья,

работники и ветераны труда

ОАО «Агро-сад Рассвет»!

Искренне и сердечно поздравляю всех вас с чудесным и светлым днем Пасхи!

Пусть этот радостный день принесет вашим семьям крепкое здоровье, благополучие и любовь! Пусть Господь будет в сердце каждого из вас, а добрые небесные ангелы охраняют всех и день, и ночь! Желаю всем душевного спокойствия, удачи в каждом деле, исполнения всех заветных планов и желаний, чистых помыслов и правильных поступков! Пусть каждый день ваш дом наполняется уютом, теплом, счастьем. Пусть в вашей душе поселятся умиротворение, вера и надежда.

Василий ЖЕЛЕНГОВСКИЙ,

депутат областного Совета депутатов,

директор ОАО «Агро-сад Рассвет»

Уважаемые христиане!

Дорогие земляки!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с праздником Пасхи!

Воскресение Христово олицетворяет общечеловеческие ценности – любовь, сострадание, милосердие, стремление к духовному развитию. Пасхальные торжества обращают нас к культурному наследию, способствуют объединению во имя добра, мира, призывают любить ближнего и помогать нуждающимся, плодотворно трудиться на благо родной страны. Желаю, чтобы праздничные дни согрели ваши сердца радостью и теплотой общения с родными и близкими, принесли в дома взаимопонимание, любовь и счастье.

Валентина ТИМОШУК,

председатель районного объединения профсоюзов

Уважаемые работники

агропромышленного комплекса!

Сердечно поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения!

Пасха отзывается в душах верующих особой радостью и надеждой, потому что провозглашает победу жизни и добра, дарит людям чувство обновления и духовного возрождения. Пусть свет пасхальных дней станет для всех людей источником душевных сил и созидательного труда. Желаю, чтобы пасхальные столы были богатыми, а радость пасхального колокольного звона открыла сердца для счастья, стремления к добрым делам и желания сделать жизнь близких лучше. Крепкого вам здоровья, благополучия, любви и взаимопонимания.

Елена ПРОСМЫЦКАЯ,

председатель райкома профсоюза работников АПК

Уважаемые жители

Радваничского сельсовета!

В светлый весенний день Пасхи поздравляем всех христиан с праздником! Пусть ваша жизнь изменится к лучшему, а весна порадует вас не только солнечным теплом, но и счастьем! Пусть уйдут прочь ненависть, злоба, а в сердцах поселятся любовь к ближнему, вера и надежда! Пусть сбудутся мечты и исполнятся все заветные желания! Мира и благополучия вам и вашим близким!

РАДВАНИЧСКИЙ СЕЛЬИСПОЛКОМ

Уважаемые работники и ветераны труда ОАО «Остромечево»!

Поздравляем вас с праздником Светлого Христова Воскресения!

Великий праздник Пасхи символизирует духовное обновление, торжество жизни и высоких нравственных идеалов. В эти славные весенние дни люди проникаются мудростью, милосердием и свершают благие дела. Пусть этот день принесет в каждый дом радость и надежду, праздничное настроение, уверенность в завтрашнем дне. Пусть в ваших семьях всегда царят согласие и мудрость, любовь и гармония, мир и вера в лучшее. Крепкого вам здоровья, успехов во всем и благополучия.

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФКОМ ОАО «ОСТРОМЕЧЕВО»

Уважаемые жители

Клейниковского сельсовета!

С чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляем вас со Светлым Христовым Воскресением!

В день святой Пасхи все вокруг добрее,

И кажется — Христос вновь среди нас!

Становимся мы чуточку мудрее

И вспоминаем, как он всех нас спас!

Пусть праздник Пасхи вас теплом согреет,

Пусть от беды и горя сбережет!

Подарит близким счастье и здоровье,

И вера пусть всегда вперед ведет!

КЛЕЙНИКОВСКИЙ СЕЛЬИСПОЛКОМ

Дорогие жители

Домачевского сельсовета!

Примите самые искренние и теплые слова поздравления с радостным и светлым праздником Пасхи Христовой!

Обласканы улыбки теплым ветром –

В права свои вступила уж весна.

Сегодня день особенно пресветлый:

Ведь Пасху нынче празднует страна!

И всех погода умиротворяет,

И каждый ждет от Господа чудес,

И все с восторгом повторяют:

Христос воскрес! Воистину воскрес!

Пусть будет небо чистое над вами,

Пусть будет жизнь по-доброму светла.

Живите, окруженные друзьями,

И всех вам благ, здоровья и тепла.

ДОМАЧЕВСКИЙ СЕЛЬИСПОЛКОМ

Уважаемые жители района,

труженики и ветераны труда

ОАО «Молодая гвардия»!

Примите искренние и сердечные поздравления с наступающим светлым праздником Пасхи!

Пусть великое торжество Воскресения Христова, воплощающее победу правды и добра, принесет всем вам надежду и веру в будущее. Пусть любовь и согласие царят в каждом доме, в каждой семье, а свет и тепло этих святых дней озаряют и согревают вас весь год. Здоровья вам, семейного благополучия, достатка, счастья, мира и добра!

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФКОМ

ОАО «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Уважаемые труженики, славные

ветераны КУСП “Совхоз Брестский”!

Сердечно поздравляем вас с праздником Светлого Христова Воскресения!

Пусть весенние пасхальные дни приносят в наши семьи любовь и согласие, укрепляют веру в высокие нравственные идеалы, наполняют добрыми чувствами милосердия и сострадания. А свет этого великого торжества никогда не гаснет в наших душах, пробуждая стремление жить и трудиться ради общего блага, во имя будущего. Желаем вам неиссякаемых духовных сил, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФКОМ

КУСП «СОВХОЗ БРЕСТСКИЙ»

Уважаемые жители

Чернавчицкого сельсовета!

От всего сердца мы хотим поздравить вас с праздником Пасхи!

День Христова Воскресения символизирует победу жизни над смертью, победу света над тьмой. Так пусть будет эта победа сопровождать вас на вашем жизненном пути! Этот прекрасный день Светлой Пасхи Христовой пусть подарит вам настоящее счастье и умиротворение. Пусть душа ваша ликует и радуется, потому что Бог любит вас. Христос Воскресе! Мира вам, любви и надежды в этот радостный день!

ЧЕРНАВЧИЦКИЙ СЕЛЬИСПОЛКОМ

Сердечно поздравляем жителей Прибужья, работников и ветеранов ОАО «Племзавод Мухавец» с праздником Воскресения Христова!

Пусть радость светлого праздника Пасхи укрепляет в ваших сердцах веру в день грядущий и побуждает к плодотворному труду во имя процветания нашего родного Прибужья. Пусть этот праздник принесет всем добро, счастье и удачу. Пусть исполнятся все добрые пожелания и надежды. Искренне желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и счастья, достатка и уюта, любви, стабильности, теплых встреч с друзьями и родными и прекрасных праздничных дней!

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФКОМ

ОАО «ПЛЕМЗАВОД МУХАВЕЦ»

Уважаемые работники и ветераны труда ОАО «Тепличный комбинат «Берестье»!

Сердечно поздравляем вас со светлым праздником Воскресения Христова!

Более двух тысяч лет Пасха объединяет людей верой в победу добра над злом, света над тьмой, жизни над смертью. Идеи духовности и милосердия, которые проповедует христианство, придают сил, вдохновляют на созидательный труд. Пусть же праздник Пасхи принесет в ваши семьи радость, наполнит сердца любовь, поможет быть добрее и терпимее к близким. Пусть в домах и на улицах станет светлее от улыбок людей, разделяющих друг с другом радость этих торжественных дней. Крепкого вам здоровья, стабильности и удачи!

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФКОМ

ОАО «ТК «БЕРЕСТЬЕ»

Дорогие жители Томашовского сельсовета!

Поздравляем вас с великим и светлым праздником Пасхи!

В день Христова Воскресения пусть ваша жизнь изменится к лучшему, пусть прольется свет в душу каждого человека, пусть каждый из нас станет чуточку добрее и милосерднее! Желаем всем долгих лет жизни, крепкого здоровья, радости, любви и успехов во всех ваших добрых делах!

ТОМАШОВСКИЙ СЕЛЬИСПОЛКОМ

Дорогие труженики и ветераны труда ОАО «За мир»,

жители Прибужья!

С чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляем вас со светлым Воскресением Христовым! Этот прекрасный день Пасхи Христовой пусть подарит вам настоящее счастье и умиротворение. Пусть Господь оберегает ваши семьи от разлада, а сердца — от оску-дения. Пусть в этот чудесный день уйдут все невзгоды, а счастье, любовь, удача и доброта станут надежными попутчиками в вашей жизни. Желаем благополучия, здоровья, весеннего тепла и семейного согласия!

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФКОМ ОАО «ЗА МИР»

Дорогие жители Мухавецкого сельсовета!

Поздравляем вас с праздником Светлого Христова Воскресения!

Пасха побуждает нас задуматься над смыслом человеческого бытия, напоминает о том, что каждый человек рождается для дел добра и созидания. Пусть пасхальные дни принесут в ваши дома тепло и радость, помогут подняться над суетой и мелкими раздорами. Пусть традиционное приветствие «Христос Воскресе!» станет символом духовного возрождения для каждого. Желаем вам крепкого здоровья, успехов, исполнения самых заветных желаний, счастья и процветания.

МУХАВЕЦКИЙ СЕЛЬИСПОЛКОМ

Дорогие жители Мотыкальского сельсовета!

С чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляем вас со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой Господней! В этот праздничный день хочется пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и процветания.

Сияют золотом на храмах купола,

С утра звонят во все колокола!

Желаем Божьего тепла и света,

С днем Пасхи, с днем добра!

МОТЫКАЛЬСКИЙ СЕЛЬИСПОЛКОМ

Уважаемые жители Чернинского сельсовета!

Примите искренние поздравления со светлым праздником Воскресения Христова!

Пусть наступающая Пасха станет отрадой вашему сердцу, укрепит надежды на безоблачное будущее и веру в бескорыстную доброту человека. Желаем душевной гармонии с собой и окружающей действительностью, сил для духовного роста и незабываемых мгновений настоящего счастья. С праздником Святой Пасхи! Христос Воскресе!

ЧЕРНИНСКИЙ СЕЛЬИСПОЛКОМ

Дорогие жители Тельминского сельсовета!

От всей души поздравляем вас с праздником Воскресения Христова!

Пасха всегда воспринималась как символ возрождения и верности нравственному долгу, веры в торжество добра и справедливости. Это светлый праздник, который символизирует такие важнейшие человеческие добродетели, как любовь, добро, взаимопонимание и прощение.

От всей души желаем мира и согласия, вдохновения и оптимизма. Пусть эти весенние дни станут для вас радостными, а сердца согреет теплота общения с родными и близкими. Пусть наступающий праздник принесет вам счастье, здоровье и исполнение заветных желаний!

ТЕЛЬМИНСКИЙ СЕЛЬИСПОЛКОМ

Паважаныя жыхары Знаменскага сельсавета!

Ад шчырага сэрца віншуем вас з Вялікаднем!

Дасылаем у гэтыя дні вясенняга абуджэння найлепшыя пажаданні: няхай Бог дае вам сілы на далейшую плённую працу, каб быў дастатак у кожным доме, згода ў сям’і, ніколі не падводзіла здароўе, радавалі дзеці і ўнукі. Няхай усюды і заўсёды сустракаюць вас людская цеплыня і сардэчнасць.

ЗНАМЕНСКІ СЕЛЬВЫКАНКАМ