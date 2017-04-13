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Летом в Гродно появится еще один кинотеатр
14.04.2017 10:29 — Новости Общества | Tut.by
С июля начнет работу современный кинозал в молодежном центре «Гродно». Он будет рассчитан на сорок человек и разместится в просторном помещении, которое на сегодняшний день является местом проведения дискотек.
— Кинопоказы будут организованы в дневное время, а по вечерам танцпол, как и раньше, останется местом проведения дискотек, — рассказал генеральный директор КУП «Гроднооблкиновидеопрокат» Юрий Алексей. — Это станет возможным благодаря использованию современного оборудования — динамичного экрана и передвижных кресел, которые на время вечерних мероприятий будут расставлены вдоль стен.
Оборудование для будущего кинозала уже закупается и, нужно сказать, оно станет самым современным в сравнении с тем, что используется в уже существующих гродненских кинозалах. Двухлучевой проектор позволит организовать показ фильмов формата 4К. Что касается техники, отвечающей за передачу звука, она уже имеется.
Новинкой кинозала в молодежном центре «Гродно» станет использование необычных кресел-реклайнеров, сочетающих в себе множество функций, главные из которых — опускающаяся спинка и наличие выдвигающегося изножья для отдыха ног.
— Это не первая попытка создать в Гродно кинотеатр нового формата, — подчеркнул Юрий Марьянович. — Ранее были запущены и успешно функционируют ночной кинотеатр и кинобар.
Молодежный центр «Гродно» создавался на базе бывшего кинотеатра, и организация здесь кинопросмотров станет своеобразным восстановлением исторического назначения здания.
С началом работы кинозала молодежный центр станет универсальным местом организации досуга на любой вкус. Сегодня здесь предлагают прокат велосипедов и машинок. Не так давно начал работу и первый в области гольф-клуб, где начинающие гольфисты могут оттачивать мастерство круглый год.
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