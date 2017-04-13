С июля начнет работу современный кинозал в молодежном центре «Гродно». Он будет рассчитан на сорок человек и разместится в просторном помещении, которое на сегодняшний день является местом проведения дискотек.

— Кинопоказы будут организованы в дневное время, а по вечерам танцпол, как и раньше, останется местом проведения дискотек, — рассказал генеральный директор КУП «Гроднооблкиновидеопрокат» Юрий Алексей. — Это станет возможным благодаря использованию современного оборудования — динамичного экрана и передвижных кресел, которые на время вечерних мероприятий будут расставлены вдоль стен.

Оборудование для будущего кинозала уже закупается и, нужно сказать, оно станет самым современным в сравнении с тем, что используется в уже существующих гродненских кинозалах. Двухлучевой проектор позволит организовать показ фильмов формата 4К. Что касается техники, отвечающей за передачу звука, она уже имеется.

Новинкой кинозала в молодежном центре «Гродно» станет использование необычных кресел-реклайнеров, сочетающих в себе множество функций, главные из которых — опускающаяся спинка и наличие выдвигающегося изножья для отдыха ног.

— Это не первая попытка создать в Гродно кинотеатр нового формата, — подчеркнул Юрий Марьянович. — Ранее были запущены и успешно функционируют ночной кинотеатр и кинобар.

Молодежный центр «Гродно» создавался на базе бывшего кинотеатра, и организация здесь кинопросмотров станет своеобразным восстановлением исторического назначения здания.

С началом работы кинозала молодежный центр станет универсальным местом организации досуга на любой вкус. Сегодня здесь предлагают прокат велосипедов и машинок. Не так давно начал работу и первый в области гольф-клуб, где начинающие гольфисты могут оттачивать мастерство круглый год.