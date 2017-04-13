В Гродно проходит подведение итогов конкурса эскизных проектов памятника великому полководцу и старосте гродненской крепости Давиду Городенскому. Идея создания памятника витала в воздухе давно. А сейчас появилась возможность воплотить задуманное, чтобы и гродненцы, и гости города смогли воочию увидеть образ легендарного земляка, воплощенного в скульптуре.

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По условиям конкурса, все работы должны быть выдержаны в лучших традициях классического и национального монументального искусства.

Ольга Борейко, начальник отдела управления архитектуры и градостроительства Гродненского городского исполнительного комитета:

— В эскизе должна быть представлена ростовая скульптура, должен быть художественный образ Давида Городенского. Исходя из того, что не осталось ни портретов, ни описаний князя Давида Городенского., то понятно, что памятник должен воплощать некий образ война, князя той эпохи, защитника"

Конкурсные материалы рассматривались специально созданной комиссией. На конкурс было представлено 13 работ. К слову, имена авторов неизвестны, а работы участников конкурса зашифрованы под специальным четырехзначным номером. Голосование прошло в открытой форме, только после выбора лучшего эскиза, члены комиссии вскрыли конверты.

Победителем конкурса комиссия признала проект Сергея Оганова из Минска. После согласования с заказчиком — Гродненской епархией, доработки эскиза и утверждения в Минске, автор приступит к изготовлению памятника. Разместиться он на пересечении улиц Замковой и Давида Городенского.