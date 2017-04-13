Минобразования установило перечень педагогических специальностей в вузах, на которые будут без экзаменов зачислять выпускников профильных классов педагогического направления.



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В перечне 38 педагогических специальностей, на которые выпускников профильных педагогических классов зачисляют без экзаменов, только по результатам собеседования в вузе. Однако при этом должны соблюдаться некоторые условия.

Во-первых, абитуриент должен иметь рекомендацию педсовета школы. Во-вторых, в аттестате должны быть отметки не ниже 7 баллов по всем предметам и не ниже 8 баллов по предметам, соответствующим профильным вступительным испытаниям. В-третьих, при поступлении на бюджет без экзаменов обязательной станет последующая 5-летняя отработка по распределению.

Постановление вступает в силу 15 апреля.

Вместе с перечнем специальностей, на которые будущих педагогов готовы зачислить лишь по результатам собеседования, Минобразования обновило и список специальностей, на которые без экзаменов зачислят олимпиадников и медалистов.

В этом списке 28 пунктов. В основном, речь идет о технических и сельскохозяйственных специальностях. Среди них «Машины и технология литейного производства», «Зоотехния», «Лесоинженерное дело», «Ветеринарная медицина», «Конструирование и технология швейных изделий» и другие.

Воспользоваться правом поступления без вступительных испытаний могут победители международных олимпиад (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) и республиканской олимпиады по предмету, определенному как второй профильный на выбранной специальности, а также победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады. Кроме того, на это могут рассчитывать выпускники школ с золотой или серебряной медалью, обладатели дипломов о профессионально-техническом образовании с получением общего среднего образования с отличием, выпускники-отличники ссузов.