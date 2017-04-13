|
На 29 специальностей в вузы можно будет поступить без экзаменов
14.04.2017 10:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр — Sputnik. Министерство образования Беларуси установило перечень "наиболее востребованных экономикой" специальностей, при поступлении на которые ряду абитуриентов не придется сдавать вступительные экзамены.
В перечень ведомства на 2017 год вошли 29 специальностей.
Перечень специальностей включает в себя:
Чтобы стать студентом без сдачи вступительных испытаний у абитуриента должна быть золотая или серебряная медаль, также возможно наличие диплом о проф-тех образовании или среднего специального с отличием.
Без экзаменов в вузы примут также победителей международных олимпиад, перечень которых утверждало ведомство, а также республиканской олимпиады, прошедшей в этом году. Пройдут без экзаменов и победители областных и минского этапов олимпиады.
Вступительная кампания начнется в Беларуси летом 2017 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На специальности без экзаменов примут международных олимпиадников, золотых и серебряных медалистов и тех, у кого есть диплом о профессионально-техническом или о...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии