МИНСК, 14 апр — Sputnik. Министерство образования Беларуси установило перечень "наиболее востребованных экономикой" специальностей, при поступлении на которые ряду абитуриентов не придется сдавать вступительные экзамены.

В перечень ведомства на 2017 год вошли 29 специальностей.

Перечень специальностей включает в себя:

"технический труд и предпринимательство",

"оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов",

"машины и оборудование лесного комплекса",

"металлургическое производство и материалообработка",

"агрономия",

"зоотехния",

"ветеринарная медицина",

"лесное хозяйство".

На эти и некоторые другие специальности в 2017 году можно поступить без экзаменов.

Чтобы стать студентом без сдачи вступительных испытаний у абитуриента должна быть золотая или серебряная медаль, также возможно наличие диплом о проф-тех образовании или среднего специального с отличием.

Без экзаменов в вузы примут также победителей международных олимпиад, перечень которых утверждало ведомство, а также республиканской олимпиады, прошедшей в этом году. Пройдут без экзаменов и победители областных и минского этапов олимпиады.

Вступительная кампания начнется в Беларуси летом 2017 года.