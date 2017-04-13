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На 29 специальностей в вузы можно будет поступить без экзаменов

14.04.2017 10:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 апр — Sputnik. Министерство образования Беларуси установило перечень "наиболее востребованных экономикой" специальностей, при поступлении на которые ряду абитуриентов не придется сдавать вступительные экзамены.

В перечень ведомства на 2017 год вошли 29 специальностей.

Перечень специальностей включает в себя:

  • "технический труд и предпринимательство",
  • "оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов",
  • "машины и оборудование лесного комплекса", 
  • "металлургическое производство и материалообработка", 
  • "агрономия", 
  • "зоотехния", 
  • "ветеринарная медицина",
  • "лесное хозяйство". 
На эти и некоторые другие специальности в 2017 году можно поступить без экзаменов.

Чтобы стать студентом без сдачи вступительных испытаний у абитуриента должна быть золотая или серебряная медаль, также возможно наличие диплом о проф-тех образовании или среднего специального с отличием.

Без экзаменов в вузы примут также победителей международных олимпиад, перечень которых утверждало ведомство, а также республиканской олимпиады, прошедшей в этом году. Пройдут без экзаменов и победители областных и минского этапов олимпиады.

Вступительная кампания начнется в Беларуси летом 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
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На специальности без экзаменов примут международных олимпиадников, золотых и серебряных медалистов и тех, у кого есть диплом о профессионально-техническом или о...

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