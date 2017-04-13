Минобразования приняло решение зачислять на некоторые специальности, наиболее востребованные в экономике, без экзаменов. Однако воспользоваться таким правом смогут лишь отдельные категории абитуриентов.

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно постановлению Министерства образования Республики Беларусь от 20 марта 2017 г. № 25, на наиболее востребованные экономикой специальности отдельные категории абитуриентов будут зачисляться без вступительных испытаний.

В документ включен перечень из 25 специальностей, наиболее востребованных экономикой. Среди них: «Технический труд и предпринимательство», «Технологическое оборудование машиностроительного производства», «Металлургическое производство и материалообработка», «Химическая технология переработки древесины», «Агрономия», «Лесное хозяйство» и другие. Однако поступить на данные специальности без экзаменов смогут лишь абитуриенты, соответствующие некоторым требованиям.

В частности, Минобразвания сообщает, что правом на зачисление без вступительных испытаний на указанные специальности могут воспользоваться:

• победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад и республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной в учебном году, который завершился в год приема, для которых данный предмет определен вторым предметом профильного испытания;

• победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной в учебном году, который завершился в год приема, по учебным предметам, перечень которых устанавливается Министерством образования;

• лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой или серебряной медалью или имеющие диплом о профессионально-техническом образовании с получением общего среднего образования с отличием, диплом о среднем специальном образовании с отличием.

Постановление вступает в силу 15 апреля 2017 года.

Также Министерство образования установило перечень педагогических специальностей, при поступлении на которые зачисляются в учреждения высшего образования без вступительных испытаний лица, прошедшие обучение в профильных классах (группах) педагогической направленности.

В перечень включены 38 педагогических специальностей, на которые вышеуказанные лица зачисляются без вступительных экзаменов при соблюдении следующих требований:

• наличие в документе об образовании отметок не ниже 7 баллов по всем учебным предметам и отметок не ниже 8 баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных вступительных испытаний (при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они закончили, и по результатам собеседования, проводимого учреждением высшего образования);

• последующая обязательная работа по распределению после получения высшего образования I ступени в дневной форме за счет средств республиканского бюджета не менее пяти лет.

Данное постановление (№21) также вступило в силу с 15 апреля.