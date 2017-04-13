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Молдова получила статус наблюдателя при ЕАЭС

14.04.2017 10:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Высший Евразийский экономический совет одобрил предоставление Молдове статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, сообщает «МИР 24».

Ранее с просьбой предоставить республике статус наблюдателя обратился президент страны Игорь Додон.

«Мы рассматривали в узком кругу обращение Молдовы о предоставлении статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. И Высший Евразийский экономический совет в узком кругу принял решение приветствовать и поддержать намерение республики получить статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе», - сказал Атамбаев.

В пятницу в Бишкеке проходит саммит ЕАЭС, в котором участвуют все пять лидеров стран-участниц. Позднее состоится неформальная встреча глав государств -
участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

 
 
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Высший Евразийский экономический совет одобрил предоставление республике статуса государства-наблюдателя.

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