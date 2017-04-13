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Молдова получила статус наблюдателя при ЕАЭС
14.04.2017 10:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Высший Евразийский экономический совет одобрил предоставление Молдове статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, сообщает «МИР 24».
Ранее с просьбой предоставить республике статус наблюдателя
«Мы рассматривали в узком кругу обращение Молдовы о предоставлении статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. И Высший Евразийский экономический совет в узком кругу принял решение приветствовать и поддержать намерение республики получить статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе», -
В пятницу в Бишкеке проходит саммит ЕАЭС, в котором участвуют все пять лидеров стран-участниц. Позднее состоится неформальная встреча глав государств -
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