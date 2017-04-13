Высший Евразийский экономический совет одобрил предоставление Молдове статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, сообщает «МИР 24».

Ранее с просьбой предоставить республике статус наблюдателя обратился президент страны Игорь Додон.

«Мы рассматривали в узком кругу обращение Молдовы о предоставлении статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. И Высший Евразийский экономический совет в узком кругу принял решение приветствовать и поддержать намерение республики получить статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе», - сказал Атамбаев.

В пятницу в Бишкеке проходит саммит ЕАЭС, в котором участвуют все пять лидеров стран-участниц. Позднее состоится неформальная встреча глав государств -

участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).