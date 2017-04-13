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Опубликован график проведения ЦТ в 2017 году

14.04.2017 11:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 апр — Sputnik. Календарь проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2017 году опубликован в Беларуси в пятницу.

График испытаний на ЦТ Минобразования утвердило еще 31 марта, однако опубликована информация была лишь в середине апреля.

Так, в 2017 году тестирование пройдет в следующие дни:

  • белорусский язык — 12 июня, понедельник;
  • русский язык — 14 июня, среда; 
  • обществоведение — 16 июня, пятница; 
  • математика — 18 июня, воскресенье;
  • биология — 20 июня, вторник; 
  • иностранный язык — 22 июня, четверг; 
  • химия — 24 июня, суббота; 
  • физика — 26 июня, понедельник; 
  • история Беларуси — 28 июня, среда;
  •  география — 30 июня, пятница; 
  • всемирная история (новейшее время) — 2 июля, воскресенье.

Перечень учреждений образования, пункты регистрации для прохождения ЦТ как в основной, так и в резервные дни будут опубликованы вместе с постановлением министерства в ближайшие дни.Регистрация для прохождения ЦТ пройдет с 30 апреля по 3 июня, пункты регистрации будут работать с 9:00 до 19:00, по субботам — на час меньше.

Сертификаты ЦТ в Беларуси можно будет получить с 10 июля.    

 
Теги: Минск
 
 
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Регистрация на централизованное тестирование пройдет с 30 апреля по 3 июня.

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