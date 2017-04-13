МИНСК, 14 апр — Sputnik. Календарь проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2017 году опубликован в Беларуси в пятницу.

График испытаний на ЦТ Минобразования утвердило еще 31 марта, однако опубликована информация была лишь в середине апреля.

Так, в 2017 году тестирование пройдет в следующие дни:

белорусский язык — 12 июня, понедельник;

русский язык — 14 июня, среда;

обществоведение — 16 июня, пятница;

математика — 18 июня, воскресенье;

биология — 20 июня, вторник;

иностранный язык — 22 июня, четверг;

химия — 24 июня, суббота;

физика — 26 июня, понедельник;

история Беларуси — 28 июня, среда;

география — 30 июня, пятница;

всемирная история (новейшее время) — 2 июля, воскресенье.

Перечень учреждений образования, пункты регистрации для прохождения ЦТ как в основной, так и в резервные дни будут опубликованы вместе с постановлением министерства в ближайшие дни.Регистрация для прохождения ЦТ пройдет с 30 апреля по 3 июня, пункты регистрации будут работать с 9:00 до 19:00, по субботам — на час меньше.

Сертификаты ЦТ в Беларуси можно будет получить с 10 июля.