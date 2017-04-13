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Охраняя мир. ОДКБ отразит любые угрозы

14.04.2017 12:06 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Главы стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности собрались на неформальную встречу в Бишкеке. Напомним, ОДКБ 15 мая отметит 25-летний юбилей. В рамках организации постоянно проводятся совместные учения. Это позволяет совершенствовать навыки борьбы с международной преступностью, терроризмом и наркотрафиком, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Так, недавно совместные учения провели военные Беларуси и России. На маневрах по легенде диверсанты проникли в поселок и захватили административные здания. Чтобы лучше изучить обстановку, в небо поднимают беспилотники. В это время десантники начинают штурм. Пара минут и террористы обезврежены.

«Все мы друг друга понимаем, потому что работа командиров при подготовке к десантированию и ведению действий согласно уставам практически одинакова», - рассказал командир парашютно-десантной роты (Россия) Иван Кулаков.

«На сегодняшний день по организации международного сотрудничества силы специальных операций нашего государства и ВДВ России имеют наивысшую степень взаимодействия по комплексу мероприятий, которые проводятся на протяжении последних пяти лет. Причем они идут по нарастающей», - отметил начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси Олег Белоконев.

Такие учения бойцы ВДВ Беларуси и России проводят и в более широком формате - в рамках ОДКБ, где навыки отрабатывают совместно с танковыми войсками, артиллерией и подразделениями связи.

Собрание народов
 
 
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В рамках ОДКБ постоянно проводятся совместные учения. Это позволяет совершенствовать навыки борьбы с международной преступностью, терроризмом и наркотрафиком.

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