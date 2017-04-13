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Охраняя мир. ОДКБ отразит любые угрозы
14.04.2017 12:06 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Главы стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности собрались на
Так, недавно совместные учения провели военные Беларуси и России. На маневрах по легенде диверсанты проникли в поселок и захватили административные здания. Чтобы лучше изучить обстановку, в небо поднимают беспилотники. В это время десантники начинают штурм. Пара минут и террористы обезврежены.
«Все мы друг друга понимаем, потому что работа командиров при подготовке к десантированию и ведению действий согласно уставам практически одинакова», - рассказал командир парашютно-десантной роты (Россия) Иван Кулаков.
«На сегодняшний день по организации международного сотрудничества силы специальных операций нашего государства и ВДВ России имеют наивысшую степень взаимодействия по комплексу мероприятий, которые проводятся на протяжении последних пяти лет. Причем они идут по нарастающей», - отметил начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси Олег Белоконев.
Такие учения бойцы ВДВ Беларуси и России проводят и в более широком формате - в рамках ОДКБ, где навыки отрабатывают совместно с танковыми войсками, артиллерией и подразделениями связи.
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