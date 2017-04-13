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Шувалов: Решения по ЗСТ между ЕАЭС и Ираном пока нет

14.04.2017 11:35 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) пока не принял решение о подписании соглашения о зоне свободной торговли с Ираном, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов, сообщает ТАСС.

По его словам, документ требует доработки.

«Нет, не подписано, оно дорабатывается, потому что страны не удовлетворены ответом иранской стороны», - сказал Шувалов, отвечая на соответствующий вопрос.

Шувалов добавил, что лидеры ЕАЭС приветствуют участие Молдовы в качестве наблюдателя, но детали статуса еще нужно уточнить. На саммите в Бишкеке главы государств одобрили предоставление республике статуса государства-наблюдателя при организации, о чем ранее попросил молдавский президент Игорь Додон.

РФ ранее поддержала формирование ЗСТ между ЕАЭС и Ираном.

 
 
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Соглашение о создании зоны свободной торговли требует доработки, заявил первый вице-премьер России.

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