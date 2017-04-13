﻿ В Краснополье открыли тренажерный, игровой и залы единоборств в новом ФОКе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Краснополье открыли тренажерный, игровой и залы единоборств в новом ФОКе

14.04.2017 12:37 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Краснополье торжественно открыли вторую очередь физкультурно-оздоровительного комплекса. В церемонии принял участие заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин. Он поздравил земляков с долгожданным событием, пожелал здоровья и спортивных успехов всем, кто в скором времени станет посещать новые спортивные секции физкультурно-оздоровительного комплекса.


Фото: Рамиль Насибулин, БЕЛТА

Для всех желающих заниматься спортом стал доступен многофункциональный игровой зал для минифутбола, гандбола, баскетбола и волейбола с трибунами на 390 мест. Готовы принять спортсменов залы борьбы, бокса с рингом и татами для борцов. Укомплектован по последнему слову техники тренажерный зал.

В марте 2016 года состоялось открытие первой очереди ФОКа — плавательного бассейна с аквазоной. За время его работы бассейн посетили 70 тыс. жителей и гостей Краснопольского района.


— На данный момент заполняемость бассейна составляет 60%. В летние месяцы мы ожидаем наплыв посетителей, за счет чего посещаемость приблизится к 100%, — сообщил во время открытия председатель учреждения «Краснопольский районный физкультурно-спортивный клуб» Александр Косенков.


По словам руководителя ФОКа, с нового учебного года планируется увеличить тренерский состав спортивного учреждения, будут открыты новые секции, появится возможность посещать платные занятия по кикбоксингу, аквааэробике, плаванию и фитнесу.

Заниматься спортом в физкультурно-спортивном комплексе будут не только жители Краснополья, но и соседних районов — Чериковского, Славгородского и Костюковичского, которые пока не имеют таких спортивных сооружений. Комплекс уже посетили гости из России.


— Россиянам у нас понравилось, сказали, что будут приезжать в гости на спортивные мероприятия, — добавил Александр Косенков.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В физкультурно-оздоровительном комплексе уже год работают бассейн и аквазона.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Победителю - 6 тысяч долларов. В Минске выбрали лучший район
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика