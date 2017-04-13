В Краснополье торжественно открыли вторую очередь физкультурно-оздоровительного комплекса. В церемонии принял участие заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин. Он поздравил земляков с долгожданным событием, пожелал здоровья и спортивных успехов всем, кто в скором времени станет посещать новые спортивные секции физкультурно-оздоровительного комплекса.



Фото: Рамиль Насибулин, БЕЛТА

Для всех желающих заниматься спортом стал доступен многофункциональный игровой зал для минифутбола, гандбола, баскетбола и волейбола с трибунами на 390 мест. Готовы принять спортсменов залы борьбы, бокса с рингом и татами для борцов. Укомплектован по последнему слову техники тренажерный зал.

В марте 2016 года состоялось открытие первой очереди ФОКа — плавательного бассейна с аквазоной. За время его работы бассейн посетили 70 тыс. жителей и гостей Краснопольского района.





— На данный момент заполняемость бассейна составляет 60%. В летние месяцы мы ожидаем наплыв посетителей, за счет чего посещаемость приблизится к 100%, — сообщил во время открытия председатель учреждения «Краснопольский районный физкультурно-спортивный клуб» Александр Косенков.





По словам руководителя ФОКа, с нового учебного года планируется увеличить тренерский состав спортивного учреждения, будут открыты новые секции, появится возможность посещать платные занятия по кикбоксингу, аквааэробике, плаванию и фитнесу.

Заниматься спортом в физкультурно-спортивном комплексе будут не только жители Краснополья, но и соседних районов — Чериковского, Славгородского и Костюковичского, которые пока не имеют таких спортивных сооружений. Комплекс уже посетили гости из России.





— Россиянам у нас понравилось, сказали, что будут приезжать в гости на спортивные мероприятия, — добавил Александр Косенков.