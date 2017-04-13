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Победителю - 6 тысяч долларов. В Минске выбрали лучший район

14.04.2017 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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На днях в Мингорисполкоме подвели итоги социально-экономического соревнования районов за 2016 год. Лучшим стал Советский, рассказали в мэрии.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На втором месте в соревновании районов оказался Центральный, на третьем — Ленинский.

Советскому району как победителю вручат свидетельство и выделят из резервного фонда Мингорисполкома 500 базовых (11,5 тысячи рублей, или около 6 тысяч долларов). Эти деньги пойдут на укрепление материально-технической базы объектов социально-культурного назначения, финансируемых за счет средств городского бюджета.

Центральному району выделили 400 базовых, Ленинскому — 300.

Отметим, что в начале 2016 года Советский район возглавил достаточно молодой, по меркам белорусского чиновничества, руководитель — Юрий Трущенко. Раньше он был председателем комитета экономики Мингорисполкома.

 
 
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Кроме того, определили второе и третье места.

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