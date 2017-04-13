Мост через Сож, который возводят в Славгородском районе, поспособствует развитию экономики всей Могилевской области, считает заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин. 13 апреля из Кричева по Сожу прибыли металлические пролетные строения для возведения мостового перехода через реку.





Две мостовые конструкции высотой более 15 м и массой 240 т каждая на баржах прибыли благополучно в назначенное время.

— Это говорит о качественной инженерной и технической проработке реализации этого проекта. Долгожданный мост — это дорога в развитие экономики не только Славгородского района, но и Могилевской области, — отметил Анатолий Калинин.

Протяженность моста составит 500 м, весь построенный участок займет около 7 км. По словам заместителя премьер-министра, более 40 млн рублей будет направлено на строительство моста в ближайшие несколько лет. Работы планируется закончить в 2019 году.

— В зависимости от наших возможностей мы будем ускорять этот процесс, — подчеркнул Анатолий Калинин.





Строительство стационарного моста через Сож началось осенью 2016 года. Инженерный объект возводят на пятом километре автодороги Р140 Славгород — Краснополье. Он свяжет напрямую два района — Славгородский и Краснопольский, улучшив логистику транспортного сообщения с выходом на приграничные районы России.

Также это позволит более эффективно использовать сельскохозяйственные угодья, повлечет за собой более активное развитие социальной инфраструктуры, предпринимательства, фермерства и туризма на территории, ранее отрезанной Сожем, а это около 6 тыс. га пахотных земель и восемь населенных пунктов.



