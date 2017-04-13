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В Бресте начали готовить штурмовые группы ОМОН

14.04.2017 13:14 — Новости Общества | Tut.by  
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С нынешнего года в отряде милиции особого назначения УВД Брестского облисполкома начата подготовка штурмовых групп с использованием специального альпинистского снаряжения. Об этом сообщает «СБ Беларусь сегодня».


Фотоо предоставлено ОМОН УВД Брестского облисполкома

— Ранее подготовка носила несистемный характер и была привязана к занятиям в Центре специальной подготовки. Сейчас тренируемся на своей базе, используя методическую помощь Брестской областной организационной структуры БФСО «Динамо» и инструкторов по промышленному альпинизму, проводим занятия с группой захвата ОМОНа. И теперь каждый взвод отряда имеет группу штурмовых альпинистов, — рассказал изданию «Спецназ» старший инспектор по профессиональной подготовке ОМОН УВД Брестского облисполкома Андрей Ходор.

Майор милиции также объяснил, что предпосылками к работе в этом направлении стали задержания в нынешнем и прошлом году лиц, занимающихся незаконным производством и оборотом наркотиков.

Сотрудники ОМОН проводили задержания, используя спусковое штурмовое снаряжение, чтобы молниеносно взять преступников с поличным. Штурмовать помещение привычным способом — через дверь — не представлялось возможным.

К примеру, в минувшем году в Пинске задерживали наркодельцов. Мини-производство наркотиков было обустроено на кухне обычной квартиры. Cотрудник милиции отвлек преступников от кухонного окна, и по сигналу, используя штурмовую пожарную лестницу, группа захвата проникла в квартиру через балкон. Все произошло так быстро, что уголовники не успели оказать сопротивление. Милиционеры изъяли не только «варево», но и тяжелые наркотики, психотропные вещества.

 
 
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Причиной этому, говорят в милиции, стали задержания в 2016-2017 годах подозреваемых в обороте наркотиков.

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