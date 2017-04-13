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График проведения ЦТ в 2017 году

14.04.2017 13:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 апр – Sputnik. Министерство образования Беларуси утвердило график проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2017 году, соответствующая информация размещена в пятницу на НЦПИ.

График испытаний на ЦТ Минобразования утвердило еще 31 марта, однако опубликована информация была лишь в середине апреля.

Централизованное тестирование (ЦТ) в 2017-м будет проходить для абитуриентов в следующие дни:

 

  • белорусский и русский языки – понедельник 12 июня и среда 14 июня
  • обществоведение – пятница 16 июня
  • математика – воскресенье 18 июня
  • биология – вторник 20 июня
  • иностранный язык – четверг 22 июня 
  • химия – суббота 24 июня
  • физика – понедельник 26 июня
  • история Беларуси – среда 28 июня 
  • география – пятница 30 июня
  • всемирная история (новейшее время) – воскресенье 2 июля

 

Перечень учреждений образования, пункты регистрации для прохождения ЦТ как в основной, так и в резервные дни будут опубликованы вместе с постановлением министерства в ближайшие дни.

Регистрация для прохождения ЦТ пройдет с 30 апреля по 3 июня, пункты регистрации будут работать с 9:00 до 19:00, по субботам – на час меньше.

Сертификаты ЦТ в Беларуси можно будет получить с 10 июля.

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Теги: Минск
 
 
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Регистрация на централизованное тестирование пройдет с 30 апреля по 3 июня – пункты будут оглашены отдельно.

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