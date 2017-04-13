МИНСК, 14 апр – Sputnik. Министерство образования Беларуси утвердило график проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2017 году, соответствующая информация размещена в пятницу на НЦПИ.

График испытаний на ЦТ Минобразования утвердило еще 31 марта, однако опубликована информация была лишь в середине апреля.

Централизованное тестирование (ЦТ) в 2017-м будет проходить для абитуриентов в следующие дни:

белорусский и русский языки – понедельник 12 июня и среда 14 июня

обществоведение – пятница 16 июня

математика – воскресенье 18 июня

биология – вторник 20 июня

иностранный язык – четверг 22 июня

химия – суббота 24 июня

физика – понедельник 26 июня

история Беларуси – среда 28 июня

география – пятница 30 июня

всемирная история (новейшее время) – воскресенье 2 июля

Перечень учреждений образования, пункты регистрации для прохождения ЦТ как в основной, так и в резервные дни будут опубликованы вместе с постановлением министерства в ближайшие дни.

Регистрация для прохождения ЦТ пройдет с 30 апреля по 3 июня, пункты регистрации будут работать с 9:00 до 19:00, по субботам – на час меньше.

Сертификаты ЦТ в Беларуси можно будет получить с 10 июля.

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