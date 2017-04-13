Маму ученицы СШ № 24 Борисова, по ее словам, вызвали на беседу к директору и посоветовали показать дочку психиатру. Оказалось, во время весенних каникул учителя изучили анкеты детей в социальных сетях, проверили, не состоят ли они в группе «синий кит» (так называемые группы смерти в соцсетях). Мама утверждает: поведение 14-летней Ксении вызывало тревогу, так как девочка носит клетчатые юбки, любит шаурму и на уроках труда сделала оригами в виде бабочек.



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— Моя дочка подросток и, да, любит шаурму. Но что здесь такого? Еще один из доводов, почему дочку нужно показать психиатру, — ее клетчатые юбки. Какая же тут связь с «синим китом»? Я сама покупала эту одежду ребенку, — Оксана, мама ученицы 8 класса даже не пытается скрыть свое возмущение. — Вспомнили, что Ксюша на уроках труда сделала пано, а нем оригами в виде бабочек. Учитель труда был этим обеспокоен, якобы это один из признаков игры в группах самоубийц. Я была так ошарашена, что прибежала домой, стала все перечитывать по теме, никакой связи с «синим китом» не нашла.

Уже после беседы в кабинете директора маме выдали психолого-педагогическую характеристику на дочку. В ней отмечалось, что Ксения по характеру холерик, у нее «высокая работоспособность, подвижность, инициативность, склонна к резким сменам настроения, но при этом демонстрирует некоторую резкость, прямолинейность, вспыльчива вплоть до агрессии, но не злопамятна». Классный руководитель считает девочку «незаменимым помощникам» на всех мероприятиях.

Характеристика занимает полторы страницы, лишь одно предложение посвящено опасной игре: «Мониторинг личных страниц учащихся Вконтакте на предмет нахождения в суицидальной игре показал, что у Ксении есть маркеры, позволяющие предположить, что несовершеннолетняя вовлечена в эту игру».

— Меня возмутило, что в характеристики кроме всего есть такое предложение: «Растет и воспитывается в полной семье, однако брак между родителями не зарегистрирован». Мы с мужем вместе 17 лет, у нас двое детей, какая разница: официально мы расписаны или нет? Что это меняет? После беседы мне дали мобильный телефон психиатра больницы, указав его ФИО, номер кабинета и время работы, но я не повела дочку на прием. На каком основании? Вместо врача обратилась в управление образования с просьбой разобраться в случившемся, куратор нашей школы обещал все выяснить. А тем временем классный руководитель позвонила мне, спросила, почему Ксения не пошла к психиатру, — продолжает рассказывать TUT.BY жительница Борисова Оксана.

Женщина считает, что вокруг « синего кита » такой ажиотаж, что дети невольно могут заинтересоваться этими группами. В школе № 24 Борисова не скрывают: с детьми действительно проводится профилактическая работа, но прокомментировать конкретную ситуацию с Ксенией не смогли.

— Мы проводим работу в соответствии с планом работы учреждения образования, как различные мероприятия, так и консультирование учащихся и их родителей. У нас нет детей с наклонностями к группе «синий кит» и нет тех, кто там состоит, — комментирует TUT.BY и.о. директора СШ № 24 Борисова Елена Уклейко.

— Так на основании чего детей отправляют к психиатру?

— Ребенка не могут туда отправить, если родители не хотят. Лично я не советовала это делать ни одному родителю, за других ответить не могу.

Представитель школы про Ксению лишь сказала: «Девочка учится, все в порядке». В психоневрологическом диспансере, где работает тот самый психиатр, отмечают: детям выдают не направление, а всего лишь рекомендации.

— Если школа выявляет, что у ребенка есть контакт с «синим китом», то определяют, на какой это стадии находится, если есть проблемы — приглашают родителей, разъясняют ситуацию и рассказывают, что может быть дальше. Для первичного посещения психиатра всегда необходима характеристика из школы, а родитель сам решает: идти или нет, никто насильно не может заставить его это сделать. И поверьте, не всех мы хватаем, ставим на учет и отправляем на лечение. Это всего лишь консультация, — говорит Александра Корзун, заведующая психоневрологического диспансера города Борисова.