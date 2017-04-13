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Минздрав: как будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни
14.04.2017 14:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения скорректировало график работы больниц и поликлиник в связи с обилием праздников и смещением ряда рабочих дней на выходные.
© Sputnik/ Сергей Лескеть
В частности было принято решение усилить в выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травмопункты, отделения интенсивной терапии и реанимации наиболее квалифицированными специалистами.
Кроме того, руководители управлений здравоохранения облисполкомов и комитета по здравоохранению Мингорисполкома будут дежурить на рабочих местах.
С учетом переноса рабочего дня с понедельника 24 апреля на субботу 29 апреля и с понедельника 8 мая на субботу 6 мая работа больничных учреждений здравоохранения в этот период будет организована следующим образом:
Помимо этого, амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические учреждения здравоохранения, аптеки, организации переливания крови, медицинской техники и других будут работать:
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Травмопункты, отделения интенсивной терапии и реанимации в праздничные дни будут усилены наиболее квалифицированными специалистами, а чиновников от...
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