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Минздрав: как будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни

14.04.2017 14:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения скорректировало график работы больниц и поликлиник в связи с обилием праздников и смещением ряда рабочих дней на выходные.

Минздрав: как будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни
© Sputnik/ Сергей Лескеть
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В частности было принято решение усилить в выходные и праздничные дни  амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травмопункты, отделения интенсивной терапии и реанимации наиболее квалифицированными специалистами.

Кроме того, руководители управлений здравоохранения облисполкомов и  комитета по здравоохранению Мингорисполкома будут дежурить на рабочих местах.

С учетом переноса рабочего дня с понедельника 24 апреля на субботу 29 апреля и с понедельника 8 мая на субботу 6 мая работа больничных учреждений здравоохранения в этот период будет организована следующим образом:

  • 24 апреля — по графику рабочего дня
  • 25 апреля — по графику работы в праздничный день
  • 29 апреля — по графику работы в субботний день
  • 1 мая — по графику работы в праздничный день
  • 6 мая — по графику работы в субботний день
  • 8 мая — по графику рабочего дня
  • 9 мая — по графику работы в праздничный день.

Помимо этого, амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические учреждения здравоохранения, аптеки, организации переливания крови, медицинской техники и других будут работать:

  • 24 апреля — по графику работы в субботний день
  • 25 апреля — по графику работы в праздничный день
  • 29 апреля — по графику рабочего дня
  • 1 мая — по графику работы в праздничный день
  • 6 мая — по графику работы рабочего дня
  • 8 мая — по графику работы в субботний день
  • 9 мая — по графику работы в праздничный день.
 
Теги: Минск
 
 
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Травмопункты, отделения интенсивной терапии и реанимации в праздничные дни будут усилены наиболее квалифицированными специалистами, а чиновников от...

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