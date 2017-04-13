В разгар Страстной недели, когда христианские церкви перед Пасхой призывают к исповеди, съемочная группа TUT.BY расспросила минчан об их правилах. Каких грехов стараются избегать горожане и что делать, если все же согрешили, — ответы на эти вопросы смотрите в видео.

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