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Минчане дают советы на Страстную неделю: Любой грех - плохо, всегда нужно покаяться
14.04.2017 14:23 — Новости Общества | Tut.by
В разгар Страстной недели, когда христианские церкви перед Пасхой призывают к исповеди, съемочная группа TUT.BY расспросила минчан об их правилах. Каких грехов стараются избегать горожане и что делать, если все же согрешили, — ответы на эти вопросы смотрите в видео.
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Каких грехов стараются избегать горожане и что делать, если нагрешить все же случилось, - ответы на эти вопросы смотрите в видео.
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