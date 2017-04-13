МИНСК, 14 апр — Sputnik. Министерство образования определило перечень специальностей, на которые выпускники педагогических классов смогут поступить без вступительных испытаний, соответствующее постановления опубликовано в пятницу.

Вступительная кампания вскоре начинается в Беларуси: уже с 30 апреля стартует регистрация на централизованное тестирование, однако части абитуриентов его сдавать для поступления вузы не придется.

Минобразования решило, на какие специальности смогут без экзаменов смогут поступать выпускники профильных педагогических классов белорусских школ.

Всего в перечне 38 специальностей, в том числе "дошкольное образование", русский и белорусский языки, точные науки, "технический труд и предпринимательство", "логопедия", "социальная педагогика", "практическая психология" и ряд иных.

Также ряд абитуриентов будут иметь право поступать на ряд наиболее востребованных экономикой специальностей при условии победы в олимпиадах, наличия золотых или серебряных медалей, а также дипломов о профессиональном и специальном образовании с отличием >>

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