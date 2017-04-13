﻿ Прямо на трассе бойцы СОБРа задержали гродненца, который вез 200 таблеток психотропа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прямо на трассе бойцы СОБРа задержали гродненца, который вез 200 таблеток психотропа

14.04.2017 14:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Оперативники управления по наркоконтролю задержали 28-летнего безработного жителя Гродно, при котором обнаружили более двух сотен таблеток с психотропом. Вскоре в Минске задержали предполагаемого покупателя, сообщает УВД Миноблисполкома.

По версии милиции, житель Гродно заказал товар через интернет, после чего выезжал к границе и ждал координаты тайника в Москве.

— К моменту возвращения в Беларусь он уже списывался с будущим покупателем, уславливался о тайнике, получал денежный перевод и отвозил наркотик в условленное место, — рассказывает начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Олег Сильвестрович.

На все эти действия уходило чуть больше суток. Как считают правоохранители, по этой причине мужчина считал, что его не поймают.

Вместе с ГАИ при силовой поддержке бойцов СОБРа жителя Гродно задержали прямо на дороге в Борисовском районе.


Группа задержания. Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

В багажнике нашли более 300 грамм гашиша и 205 таблеток с особо опасным психотропом MDPV.


Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

Затем оперативники отправились к предполагаемому покупателю. В тайниках, сделанных 30-летним минчанином, нашли 460 грамм особо опасного психотропа альфа-PVP.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса, санкция статьи — до 15 лет лишения свободы.


Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потом милиция пришла в Минск за предполагаемым покупателем. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Выпускники педклассов без экзаменов поступят на 38 специальностей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика