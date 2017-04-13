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Прямо на трассе бойцы СОБРа задержали гродненца, который вез 200 таблеток психотропа
14.04.2017 14:40 — Новости Общества | Tut.by
Оперативники управления по наркоконтролю задержали 28-летнего безработного жителя Гродно, при котором обнаружили более двух сотен таблеток с психотропом. Вскоре в Минске задержали предполагаемого покупателя,
По версии милиции, житель Гродно заказал товар через интернет, после чего выезжал к границе и ждал координаты тайника в Москве.
— К моменту возвращения в Беларусь он уже списывался с будущим покупателем, уславливался о тайнике, получал денежный перевод и отвозил наркотик в условленное место, — рассказывает начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Олег Сильвестрович.
На все эти действия уходило чуть больше суток. Как считают правоохранители, по этой причине мужчина считал, что его не поймают.
Вместе с ГАИ при силовой поддержке бойцов СОБРа жителя Гродно задержали прямо на дороге в Борисовском районе.
В багажнике нашли более 300 грамм гашиша и 205 таблеток с особо опасным психотропом MDPV.
Затем оперативники отправились к предполагаемому покупателю. В тайниках, сделанных 30-летним минчанином, нашли 460 грамм особо опасного психотропа альфа-PVP.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса, санкция статьи — до 15 лет лишения свободы.
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Потом милиция пришла в Минск за предполагаемым покупателем. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.
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