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Из-за бесхозной сумки временно закрыта станция метро "Купаловская"
14.04.2017 15:01 — Новости Общества | Tut.by
В 14.45 станцию метро «Купаловская» временно закрыли для посадки и высадки пассажиров. Об этом сообщают пользователи Twitter.
На станции нашли бесхозную сумку. Из соображений безопасности вызвана саперно-пиротехническая группа,
Вход на станцию временно закрыт.
Поезда по Автозаводской линии проходят станцию «Купаловская» без остановки.
Напомним, в начале апреля минская подземка
(Будет обновлено).
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Из соображений безопасности вызвана саперно-пиротехническая группа.
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