В 14.45 станцию метро «Купаловская» временно закрыли для посадки и высадки пассажиров. Об этом сообщают пользователи Twitter.

@tutby 14.51! посадка и высадка на ст. метро Купаловская ЗАПРЕЩЕНА!!! Что случилось ? — Марченко Ната (@14_nataska) 14 апреля 2017 г.

На станции нашли бесхозную сумку. Из соображений безопасности вызвана саперно-пиротехническая группа, уточняет Минский метрополитен.

Вход на станцию временно закрыт.

Поезда по Автозаводской линии проходят станцию «Купаловская» без остановки.

Напомним, в начале апреля минская подземка перешла в режим повышенной бдительности после теракта в метро Санкт-Петербурга.

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