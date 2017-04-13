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Из-за бесхозной сумки временно закрыта станция метро "Купаловская"

14.04.2017 15:01 — Новости Общества | Tut.by  
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В 14.45 станцию метро «Купаловская» временно закрыли для посадки и высадки пассажиров. Об этом сообщают пользователи Twitter.

На станции нашли бесхозную сумку. Из соображений безопасности вызвана саперно-пиротехническая группа, уточняет Минский метрополитен.

Вход на станцию временно закрыт.

Поезда по Автозаводской линии проходят станцию «Купаловская» без остановки.

Напомним, в начале апреля минская подземка перешла в режим повышенной бдительности после теракта в метро Санкт-Петербурга.

(Будет обновлено).

 
 
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Из соображений безопасности вызвана саперно-пиротехническая группа.

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