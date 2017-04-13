Активисты и местные жители приглашают минчан 15 апреля на субботник в сквере Котовка в Сельхозпоселке. Ранее там хотели возвести католический храм, но неравнодушные остановили вырубку деревьев и строительство сооружения.



Сквер Котовка. Изображение носит иллюстративный характе. Фото с сайта minsknews.by

С 10 до 12 часов в субботу в сквере Котовка будут высаживать декоративные кустарники. Минская урбанистическая платформа и товарищество «Зеленая сеть» приглашают поучаствовать в этом всех желающих.

С 12 до 14 часов собравшиеся обсудят план дальнейших изменений сквера. Результаты совместной работы будут представлены всем желающим 22 апреля. Кроме того, в этот день в Котовке пройдёт уборка в рамках движения «Зробiм!».

Работы по реализации плана благоустройства сквера продолжатся и дальше. Задача активистов — сделать Котовку хорошим местом отдыха.

Напомним, в 2016 году стало известно, что на части территории сквера в собираются построить католический храм. В связи со строительством предполагалось частично вырубить деревья в Котовке. Однако, против этого выступили активисты и местные жители. Спустя несколько месяцев противостояния вырубку и строительство решили прекратить . Власти, в свою очередь, предложили активистам принять участие в благоустройстве сквера.

С декабря 2016 года активисты уже провели в Котовке ряд мероприятий. В прошлую же субботу в сквере работал «Зеленстрой» Советского района, который высаживал деревья и ставил лавочки.