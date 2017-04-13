МИНСК, 14 апр — Sputnik. Социальные сети бурно обсуждают факт закрытия станции метро "Купаловская" для посадки и высадки пассажиров в пятницу днем.

Станция "Купаловская" закрыта днем в пятницу около 14:45. Причиной закрытия стала найденная на станции бесхозная сумка, на место были вызваны саперы — на сумку сработали металлодетекторы. Около 15:50 станцию снова открыли для пассажиров.

Пользователи социальных сетей бурно обсуждают закрытие "Купаловской", а также делятся последней информацией и эмоциями.

После апрельского теракта в метрополитене Санкт-Петербурга в минском метро сотрудники правоохранительных органов перешли на режим повышенной бдительности во избежание террористической угрозы.

На этой неделе Беларусь вспомнила шестую годовщину теракта 11 апреля 2011 года, когда на станции "Октябрьская", примыкающей к "Купаловской", прогремел взрыв.