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В Витебске будут выпускать замороженный хлеб

14.04.2017 16:08 — Новости Общества | Tut.by  
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ОАО «Витебскхлебпром» к сентябрю запустит линию по выпуску замороженного хлеба. Об этом сообщил генеральный директор ОАО Михаил Рог.

«К сентябрю на предприятии будет запущена линия по выпуску замороженного хлеба. Эту продукцию мы намерены экспортировать. Просматриваются возможности поставок в государства Средней Азии и Израиль. Прорабатывается рынок, проводятся маркетинговые исследования для выявления предпочтений потребителей. Уже можно сказать, что это будет черный хлеб. Пшеница там есть своя, а вот хлеб из ржаной муки пользуется спросом», — поделился планами гендиректор.

Сейчас экспортные поставки предприятия идут в Россию. В соседнюю страну реализуют 10% от общего объема выпускаемой продукции. В 2016 году «Витебскхлебпром» поставил в Россию хлебобулочных изделий на 1 млн 770 тыс. долларов. В текущем году хлебопеки намерены получить от реализации продукции на российском рынке не менее 2 млн долларов.

 
 
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Просматриваются возможности поставок в государства Средней Азии и Израиль.

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