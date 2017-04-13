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Станция метро "Купаловская" вновь открыта для пассажиров
14.04.2017 16:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр — Sputnik. Социальные сети бурно обсуждают факт закрытия станции метро "Купаловская" для посадки и высадки пассажиров в пятницу днем.
Станция "Купаловская"
Пользователи социальных сетей бурно обсуждают закрытие "Купаловской", а также делятся последней информацией и эмоциями.
После апрельского
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Около часа станция метро "Купаловская" в Минске была закрыта для посадки и высадки пассажиров.
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