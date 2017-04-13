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Станция метро "Купаловская" вновь открыта для пассажиров

14.04.2017 16:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 апр — Sputnik. Социальные сети бурно обсуждают факт закрытия станции метро "Купаловская" для посадки и высадки пассажиров в пятницу днем.

Станция "Купаловская" была закрыта днем в пятницу около 14:45. Причиной закрытия стала найденная на станции бесхозная сумка, на место были вызваны саперы — на сумку сработали металлодетекторы. Около 15:50 станцию снова открыли для пассажиров.

Пользователи социальных сетей бурно обсуждают закрытие "Купаловской", а также делятся последней информацией и эмоциями.

​После апрельского теракта в метрополитене Санкт-Петербурга в минском метро сотрудники правоохранительных органов перешли на режим повышенной бдительности во избежание террористической угрозы.

 
Теги: Минск
 
 
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Около часа станция метро "Купаловская" в Минске была закрыта для посадки и высадки пассажиров.

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