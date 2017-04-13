МИНСК, 14 апр — Sputnik. Социальные сети бурно обсуждают факт закрытия станции метро "Купаловская" для посадки и высадки пассажиров в пятницу днем.

Станция "Купаловская" была закрыта днем в пятницу около 14:45 . Причиной закрытия стала найденная на станции бесхозная сумка, на место были вызваны саперы — на сумку сработали металлодетекторы. Около 15:50 станцию снова открыли для пассажиров.

Пользователи социальных сетей бурно обсуждают закрытие "Купаловской", а также делятся последней информацией и эмоциями.

На Купаловской уже работает саперно-аиротехническая группа, вероятно, что скоро откроют станцию для пассажиров. — Minsk Subway (@MinskMetroNet) 14 апреля 2017 г.

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Возможно бомба на #Купаловская , сапёры на месте, станция перекрыта, движение минуя её — Alexis21 (@by_lexa) 14 апреля 2017 г.

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Как услышала, что купаловская закрыта, аж трясти начало — D.N. (@Dasha_Star_121) 14 апреля 2017 г.

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Такой взрыв эмоций, когда ты видишь собаку и тип локализатор или как это называется

Купаловская, эй ты чего #МысМашейвМетро — Ilona Abrazhevich (@i_am_illinois) 14 апреля 2017 г.

​После апрельского теракта в метрополитене Санкт-Петербурга в минском метро сотрудники правоохранительных органов перешли на режим повышенной бдительности во избежание террористической угрозы.