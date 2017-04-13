МИНСК, 14 апр – Sputnik. Суд Солигорского района огласил приговор в отношении жительницы Солигорска, которая в августе 2016 года сбила на дороге двоих детей-велосипедистов, сообщила Sputnik в пятницу пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова.



© Sputnik / Виктор Толочко Солигорские "Шахтеры" помогут мальчику, пострадавшему в ДТП

Авария произошла 25 августа прошлого года на дороге, ведущей из Солигорска на второе рудоуправление "Беларуськалия": беременная девушка за рулем Toyotа совершила наезд на детей (мальчика и девочку) , ехавших на велосипеде. Пострадавшие были госпитализированы.

"Жительницу Солигорска, которая сбила двоих детей на автомобиле, приговорили к четырем годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа и лишению прав на пять лет", – сказала Ляскова.

Она также сообщила, что 36-летняя женщина, виновная в ДТП, обязана возместить 80 тысяч рублей пострадавшим.

По словам Лясковой суд при вынесении приговора учел, что у женщины на иждивении находится 3-месячный ребенок.

Как ранее сообщал Sputnik, после аварии 8-летняя девочка уже оправилась от травм, а ее брат – 16-летний курсант Суворовского училища – до сих пор находится на лечении – мальчик получил тяжелейшие травмы и нуждается в длительной реабилитации. Деньги на лечение мальчика до сих пор собирают граждане и организации Солигорска.