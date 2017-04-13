МИНСК, 14 апр — Sputnik. Государственный таможенный комитет рассказал о результатах первого года действия указа президента от 11 февраля 2016 года №40, регламентирующего правила ввоза товаров на территорию Беларуси.

Указ был принят в феврале минувшего года, согласно нему в законодательство был привнесен ряд изменений — для установления четких правил, когда товары ввозятся для личного пользования, а когда — нет.

Из 11,7 миллионов — всего 9,3 тысячи

"При пересечении таможенной границы чаще одного раза в три календарных месяца стоимость перемещаемого в сопровождаемом и несопровождаемом багаже товара для личного пользования не должна превышать 300 евро, а вес — 20 кг", — напомнили Sputnik в ГТК.

По данным комитета, ровно за год с момента начала действия указа количество отказов в отнесении товаров физических лиц к товарам для личного пользования по причине превышения установленных норм ввоза составило 9,3 тысячи.

"При этом за указанный период в Республику Беларусь въехало около 11,7 млн физических лиц", — уточнили собеседники агентства.

Применение норм указа, отметили в таможенном комитете, подтвердило "его эффективность при пресечении попыток перемещения коммерческих партий товаров под видом товаров для личного пользования с целью дальнейшего вовлечения их в торговый оборот".

За год — 255 тысяч деклараций

"Должностными лицами таможенных органов выявлено порядка тысячи административных правонарушений по фактам ввоза на территорию ЕАЭС подобных партий товаров", — сообщили в ГТК.

За год белорусы подали 255 тысяч деклараций на товары, ввозимые не для личного пользования. Таможенные платежи при этом в сумме составили 96,2 тысячи рублей — порядка 50 тысяч долларов по курсу на апрель.

Проблем не возникает

"Указанные статистические данные свидетельствуют о том, что нововведения не коснулись обычных граждан, желающих приобретать за границей товары для личных целей", — заверили в ГТК.

Там подчеркнули: проблем с перемещением через таможенную границу товаров для личного пользования физическими лицами, следующими в отпуска, командировки, в туристических и частных целях, а также в иных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью у белорусов не возникает.