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Слесарям Борисовгаза оставили в силе приговор за смерть шестерых людей

14.04.2017 16:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 апр — Sputnik. Суд оставил в силе приговор двум слесарям-газовщикам организации "Борисовгаз" по статье "причинение смерти по неосторожности" УК Беларуси, сообщили Sputnik в Верховном суде Беларуси.

Суд по громкому делу прошел в Беларуси в январе: мужчин обвиняли в неосторожности, повлекшей смерть людей зимой 2016 года, когда в одном из домов Борисова от угарного газа погибли сразу две семьи — в общей сложности шесть человек.

В пятницу Минский областной суд рассмотрел апелляцию по данному делу.

"Минский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы обвиняемых по делу о гибели в Борисове шестерых человек от угарного газа. Приговор слесарям "Борисовгаза" оставили без изменений", — сообщила в пятницу пресс-секретарь ВС Юлия Ляскова.

Как утверждает следствие, трагедия в Борисове произошла из-за неосторожности со стороны газовщиков.

Свою вину слесари-газовщики в ходе суда не признавали. Суд решил наказать газовщиков так же, как и просило обвинение: каждому — по четыре года "химии". Среди погибших в январе 2016 года в Борисове были и двое несовершеннолетних — 10 и 17 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчины осуждены к четырем годам "химии" каждый - за трагедию, случившуюся в Борисове зимой 2016 года.

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