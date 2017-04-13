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На границе с Польшей задержали россиянина, которого ищут за участие в вооруженном формировании
14.04.2017 17:49 — Новости Общества | Tut.by
13 апреля в железнодорожном пункте пропуска Брест (Тересполь) белорусские пограничники задержали россиянина, который находится в международном розыске. Подробности
40-летний мужчина выезжал из Беларуси в Польшу. Выяснилось, что он находится в международном розыске за участие в незаконном вооруженном формировании.
Россиянин передан сотрудникам милиции.
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Россиянин передан сотрудникам милиции.
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