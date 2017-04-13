13 апреля в железнодорожном пункте пропуска Брест (Тересполь) белорусские пограничники задержали россиянина, который находится в международном розыске. Подробности сообщает Госпогранкомитет.

40-летний мужчина выезжал из Беларуси в Польшу. Выяснилось, что он находится в международном розыске за участие в незаконном вооруженном формировании.

Россиянин передан сотрудникам милиции.