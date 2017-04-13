Президент России Владимир Путин выступил в рамках Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

«Сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается успешно. Мы вместе добились результатов в деле формирования и укрепления емкого общего рынка с универсальными правилами для экономических операторов. Можно с полной уверенностью сказать, что наш общий рынок сработал в качестве своеобразной подушки безопасности, несмотря на определенные издержки, связанные с внешней конъюнктурой, которая сложилась неблагоприятно. Но тем не менее как подушка безопасности наши интеграционные институты сработали, в определенной степени нивелировали воздействие неблагоприятной внешней конъюнктуры, а национальные экономики смогли адаптироваться к новым реалиям. И это действительно так.

Обращаю внимание, что в январе текущего года по сравнению с январем прошлого года объем взаимной торговли в рамках союза вырос на 38%. Кризисы приходят, но потом рано или поздно заканчиваются. Вот 38% у нас плюс. А поставки государств-членов в третьи страны выросли на 37%. Существенно улучшилась - и я это отмечаю как, наверное, самое главное - структура экспортных и импортных операций, снизился удельный вес сырья в торговле в 2016 году и обозначился рост доли машин, транспортных средств и оборудования, продовольственных и сельхозтоваров.

В 2016 году производство в сфере сельского хозяйства в союзе увеличилось почти на 4%, наметился рост в промышленности. Рассчитываем на позитивную динамику в этих отраслях и в текущем году.

Отдельно хотел бы отметить, что существенная часть этого прироста приходится именно на российский рынок, который все более активно осваивается государствами-членами ЕАЭС. Это выгодно как нашим партнерам по союзу, так и российским потребителям.

В 2016 году на Россию пришлось около 62% объема совокупных внутрисоюзных поставок. Во многом благодаря рынку союза в Казахстане развивается новая отрасль - автомобилестроение. Хочу проинформировать Нурсултана Абишевича (Назарбаева, президент Казахстана), мы приняли решение по вашему предложению о расширении сотрудничества в космосе с использованием «Байконура». Мы все наши планы скорректируем в самое ближайшее время (имею в виду использование космодрома «Восточный») с тем, чтобы активно вместе с вами работать по имеющимся у нас проектам, которые вы сформулировали - с использованием не только «Байконура» на длительную перспективу, но и с реализацией планов по совместным пускам, разработке новых видов ракетно-космической техники.

В Кыргызстане создаются условия для восстановления текстильного и швейного производства. Как известно, в 2016 году экспорт киргизских товаров легкой промышленности в страны союза вырос на 38%.

Товарооборот сельхозпродукции между Арменией и, скажем, Россией также увеличился, причем на солидную величину – в 22%.

Развивается кооперация с Республикой Беларусь, причем развивается очень активно. По некоторым крупным предприятиям взаимная зависимость составляет сейчас 40 и более процентов. Многие виды товаров, произведенные в Беларуси, рассматриваются Российской Федерацией как производство отечественного производителя и пользуются такими же льготами при государственных закупках на территории Российской Федерации.

В последнее время проделана значительная работа по совершенствованию договорно-правовой базы союза. Согласованы такие документальные документы, как Таможенный кодекс, концепция формирования общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов, поэтапной либерализации финансового рынка. По всем этим направлениям удалось выйти на взаимоприемлемые решения.

Приоритетное внимание необходимо уделять дальнейшей работе по улучшению макроэкономической ситуации, увеличению объема инвестиций в основной капитал, созданию большей добавленной стоимости и развитию несырьевого экспорта.

Важную роль в решении актуальных вопросов экономического роста, обеспечения финансовой стабильности наших стран играет Евразийский банк развития и управляемый им Евразийский фонд стабилизации и развития. Банк выполняет значимую роль в осуществлении крупных инвестиционных инициатив. На реализацию этих целей уже предусмотрено около четырех миллиардов долларов. Последний пример такого сотрудничества – недавно подписанное соглашение о предоставлении Кыргызской Республики кредита на сумму 110 миллионов долларов для финансирования конкретных структурных проектов в республике.

Одной из насущных задач является последовательное устранение препятствий на пути свободного движения товаров, рабочей силы, услуг и капиталов. Такие барьеры у нас еще, к сожалению, сохраняются. Но мы договорились о том, что постепенно будем их устранять. В соответствии с договором о союзе эти процессы будут планомерно реализовываться до 2025 года».